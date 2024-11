Peugeot e-3008, Parigi-Nizza a 130 km/h con solo due ricariche. Piattaforma Stellantis Stla tocca i 701 km di autonomia reale

La piattaforma di Stellantis Stla medium per auto elettriche amplia il proprio raggio d'azione verso le lunghe percorrenze, superando il muro dei 701 chilometri di autonomia reale nelle percorrenze, risultato ottenuto con una Peugeot e-3008 nella tratta da Parigi a Nizza. «La vettura - sottolinea una nota diffusa da Stellantis - ha mantenuto una velocità entro il limite autostradale di 130 km/h, con una temperatura esterna media di 20°C. Queste prestazioni, ora disponibili nella versione a lunga autonomia della piattaforma STLA Medium, sono paragonabili a quelle di un veicolo con motore a combustione interna (Ice) che si ferma per il rifornimento di carburante e il riposo del conducente». La nuova piattaforma al momento viene utilizzata dal Gruppo per costruire le nuove Peugeot e-3008, Peugeot e-5008 e Opel Grandland.

A questi modelli si affiancheranno entro fine 2026 altre cinque proposte. In base alle rilevazioni effettuate, le simulazioni dei tecnici Stellantis mostrano risultati analoghi per esempio nelle tratte da Torino a Napoli o da Praga a Bruxelles attraverso l'Europa. «La versione Stla Medium a lunga autonomia - sottolineano - è l'unica piattaforma della sua categoria in grado di percorrere quasi 1000 km a velocità autostradale con due sole soste di ricarica, a ulteriore conferma del suo status di best-in-class». In relazione al risultato ottenuto, Ned Curic, Chief Engineering e Technology Officer di Stellantis ha detto: «Il nostro obiettivo è sempre stato quello di sviluppare una tecnologia che vada a diretto vantaggio dei nostri clienti. La capacità di autonomia della piattaforma Stla Medium la rende ideale per i percorsi a lunga distanza, senza compromettere la convenienza e l'efficienza di un Bev. I conducenti possono ora godersi viaggi più lunghi con un minor numero di soste di ricarica e con la garanzia di prestazioni elevate in tutta tranquillità".