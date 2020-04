Peugeot, fino a 7.000 euro di agevolazioni per l'acquisto scaricando il coupon entro il 27 aprile

MILANO – Ore contate per accedere alla promozione 7 Days Peugeot con la quale la filiale nazionale della casa del Leone assicura incentivi fino a 7.000 euro per chi acquista un'auto con immatricolazione entro la fine di maggio. La formula vale per opta per il finanziamento i-Move che può includere anche la copertura del credito.

Per accedere allo sconto è sufficiente visitare il sito di Peugeot Italia e scaricare il voucher entro il 27 aprile. L'offerta vale per i veicoli in pronta consegna, ma considerata la congiuntura appare probabile che la rete possa andare incontro ai clienti anche per gli ordini di modelli fuori dagli stock.

La proposta 7 Days Peugeot vale per per ogni tipo di motorizzazione e per qualsiasi modello, 15 quelli che si trovano allo specifico link del sito. Significa che si può applicare sia ai veicoli elettrici, come la nuove e-208 ed e-2008, sia a quelli plug-in, come la 3008. Ma anche alle auto con motori convenzionali, inclusa l'ammiraglia 508, disponibile come berlina e station wagon, e per il multispazio Rifter.

La casa del Leone ha appena rinnovato il proprio salone virtuale (webstore), a proposito del quale ha riferito di un «grande successo», e la promozione 7 Days rappresenta anche una sorta di “vetrina per la vetrina”. Con la garanzia integrativa PerfettoPiù, il cliente ottiene il rispetto delle scadenze del finanziamento anche in in caso di perdita del lavoro, mentre in caso di invalidità estingue il debito residuo.