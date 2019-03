Peugeot Grip Control, la trazione “perfetta” anche senza 4x4 per muoversi sempre in sicurezza

MILANO - Compiuti i dieci anni, si può dire che il Grip Control abbia ormai raggiunto la maturità. Il sistema di gestione elettronica della motricità che Peugeot portò al debutto commerciale come optional per la prima generazione della 3008 e che oggi è disponibile su diversi modelli del gruppo Psa ha avuto un ruolo importante nella «riqualificazione lessicale» delle vetture a ruote alte del Leone, che oggi possono a buon diritto fregiarsi dell'etichetta di Suv pur in mancanza della trazione integrale.



Il Grip Control, infatti, pur non sostituendo in tutto e per tutto le quattro ruote motrici – che restano indispensabili quando il gioco della mobilità si fa davvero duro – è in grado di assolverne adeguatamente le funzioni nella stragrande maggioranza delle situazioni di aderenza problematica con cui un automobilista ha occasione di confrontarsi saltuariamente, durante un'episodica gita in montagna piuttosto che sullo sterrato che conduce a ridosso di un'incantevole caletta sarda.

Giunto alla seconda generazione, questo sofisticato sistema è diventato ancora più raffinato, efficace e reattivo aggiungendo alle consuete modalità di marcia, selezionabili tramite la manopola rotante collocata sul tunnel centrale. Dei cinque modelli che possono essere equipaggiati con il Grip Control tre (3008, 5008 e multispazio Rifter) possono contare sulla versione Advanced che comprende la gestione automatica della velocità in discesa, soluzione tipica del mondo Suv e non disponibile sulla 2008 e sul minivan Traveller.

Battezzata Hadc (acronimo di Hill assist descent control) qusta inedita funzione può essere attivata con la semplice pressione di un pulsante a velocità inferiore ai 30 km orari quando la pendenza supera il 5%. In tal modo ci si può affidare all'elettronica per affrontare in piena sicurezza anche i pendii più ripidi e scivolosi, scegliendo tra due modalità di intervento. Nella prima, il guidatore inserisce la prima e il sistema mantiene la velocità impostata dal pilota, mentre nel secondo caso si mette il cambio in folle e a determinare l'andatura provvede il Grip control.

Per il resto, il dispositivo di ultima generazione dispone delle consuete modalità di guida che ottimizzano la motricità delle ruote anteriori in base al tipo di terreno che si deve affrontare. Alla funzionalità standard che si utilizza nelle normali condizioni di marcia si aggiunge la modalità «Neve» che adatta l'aderenza di ciascuna ruota anteriore alle condizioni del terreno e si disattiva automaticamente quando si ruperano i 50 km orari.

Le altre regolazioni sono la «Sabbia» che fino a 120 km orari riduce il pattinamento in contemporanea delle ruote anteriori scongiurando il rischio di insabbiamento e la «Fuoristrada/Fango» che indirizza tutta la coppia possibile (fino al 100%) alla ruota con maggiore aderenza, aumentando nel contempo il pattinamento dell'altra per favorire l'espulsione del fango e ritrovare il grip ottimale. È attiva fino a 80 km orari, mentre la quinta modalità («Esp off») disattiva – ma solo fino a 50 km all'ora – tutti i controlli elettronici di stabilità e motricità.

Nel listino di Peugeot Italia il Grip Control è previsto esclusivamente come optional nel caso del Rifter (da 619 a 980 euro a seconda delle versioni) e del Traveller a due ruote motrici (450-1.200 euro), mentre nel caso dei Suv sulla 2008 è di serie dall'allestimento GT Line il cui prezzo parte da 22.980 euro e dalla versione Crossway per 3008 (da 30.780 euro) e 5008 (da 32.280 euro).