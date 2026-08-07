Peugeot, in arrivo l'hypersquare: rivoluzionario sistema di guida basato su tecnologia steer-by-wire

Il prezzo di listino della Peugeot 408 fastback parte da 38.670 euro per la versione ibrida, 43.180 euro per l’elettrica e 45.350 euro per la plug-in hybrid. Sono prezzi di partenza, suscettibili di variazioni se si accede alle versioni Allure (da 39.300 euro), Allure Business (da 40.400 euro) e GT (da 43.350 euro). Nella fase iniziale, comunque, l’entry level è stata proposta in Italia a 32.100 euro, con una formula di finanziamento iMove D che prevede anticipo di 9.597 euro e 33 rate da 249 euro, prima rata a ottobre 2026 e 8 anni di garanzia.

Le vendite di Peugeot in Italia registrano una fase positiva, trainate in particolare dal successo dei modelli compatti come la 208 e dei SUV come il 3008. Nei primi 6 mesi la casa francese si è confermata quinta in Italia, con circa 45.000 targhe e una quota di mercato attorno al 4,8%–5% (5,3% a giugno). Secondo gli analisti più accreditati, la casa del gruppo Stellantis si giova della spinta assicurata da ibride e BEV, inserite nella strategia multienergia del gruppo, che prevede, come nel caso della 408 Fastback, varianti ibride ed elettriche.

I principali progetti di Peugeot si concentrano sul piano strategico Fastlane 2030 e sul piano E-Lion, che mirano alla neutralità carbonica entro il 2038, passando per l’elettrificazione e l’innovazione ad ampio raggio. Tra i punti chiave figurano il lancio di 7 nuovi modelli entro il 2030 e l’introduzione del comando di guida Hypersquare, rivoluzionario sistema basato su tecnologia steer-by-wire ed ergonomia simile a un controller di videogiochi. Nel piano rientra l’impiego delle nuove piattaforme del gruppo Stellantis, come la STLA Small e la STLA One.