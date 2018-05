Peugeot sempre in campo nel tennis. Leone rinnova partnership con Internazionali di Roma

ROMA - In occasione del “ritorno” a Roma, per rinnovare la partnership con gli Internazionali BNL d'Italia 2018, Peugeot ha presentato al pubblico la nuova 508, ammiraglia che riscrive il concetto di berlina del Leone. Auto ufficiale degli ATP World Tour 2018 e partner di oltre 30 tornei a livello mondiale, Peugeot sarà presente fino al 20 maggio al Foro Italico di Roma al fianco di CONI e FIT.

Come avvenuto nelle edizioni scorse, anche quest'anno il Leone sarà presente per tutta la durata della manifestazione sportiva romana con un piano di supporto importante, ben visibile anche sulle strade della Capitale grazie alla flotta di ben 100 auto identificate con il logo degli Internazionali di Tennis. Saranno Peugeot 308, i suv 3008 e 5008 e Traveller le “Auto ufficiali” che assicureranno gli spostamenti di atleti, organizzatori e Vip sul territorio della Capitale, dagli alberghi ai campi di gioco.

Nel cuore pulsante del Villaggio del Foro Italico, direttamente a ridosso del campo centrale, sorgerà “casa Peugeot”, una struttura costituita da un'area Lounge per gli ospiti ed i rappresentanti della stampa accreditata ed un'area Expo dove poter ammirare tre protagoniste della casa del Leone e scoprire la tecnologia Peugeot grazie all'utilizzo degli Oculus.

Saranno esposte un Suv 3008 GT realizzato in esemplare unico e caratterizzato da una tinta Matt Grigio Platinium, una 308 GT BlueHDi col nuovo cambio automatico EAT8 ed una 504 Cabriolet del 1972, rigorosamente in abito bianco. Dal 14 maggio, poi, la 308 lascerà il posto ad un'altra protagonista del mondo Peugeot, la 208 T16, quella guidata da Paolo Andreucci ed Anna Andreussi nel Campionato Italiano Rally. La 504 lascerà invece il posto ad un'anteprima nazionale, quella della Peugeot 508, la nuova ammiraglia del Leone.

A novembre scorso il marchio è stato partner di Next Gen ATP Finals, la manifestazione disputata a Milano nel corso del quale si sono sfidati sette dei migliori tennisti dell'ATP World Tour 2017 nati dal 1997 in poi, insieme a un giovane talento azzurro iscritto come “wild card”. Nello stesso mese di novembre è stata rinnovata la collaborazione con la Federazione Italiana Tennis che prevede, tra l'altro, la messa a disposizione della FIT di ventitré esemplari di Peugeot 308 nell'allestimento sportivo GT Line.