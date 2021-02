Peugeot, la e-208 mette le “stellette” della Guardia di Finanza. È la prima di una flotta di 30 compatte, tutte elettriche

ROMA - Peugeot e la Guardia di Finanza scrivono insieme un nuovo capitolo della transizione energetica. La casa del Leone ha consegnato oggi presso il comando generale delle Fiamme Gialle a Roma un esemplare di e-208 100% elettrica. A consegnare le chiavi al generale di Corpo d’Armata, Giuseppe Vicanolo, il brand manager di Peugeot Italia, Salvatore Internullo. ‘’Oggi è una data importante - ha detto Gaetano Thorel, numero uno del gruppo PSA in Italia - Il marchio Peugeot, nell’ottica del grande progetto Stellantis, sottolinea il suo impegno in prima linea con questa consegna dedicata alle Fiamme Gialle’’. La compatta a zero emissioni entra così a far parte della dotazione del Corpo per essere impiegata nei contesti in cui le caratteristiche di agilità e compattezza giocano un ruolo fondamentale nell’attività operativa quotidiana. Un modello che rappresenta l vera svolta green della mobilità e che esprime tutte le caratteristiche vincenti del progetto 208 che di recente è stata eletta Auto dell’Anno 2020. Si tratta di un primo esemplare (fornito in comodato gratuito) che verrà seguito da altri 30 (con la formula del noleggio a lungo termine) con motorizzazione 100% elettrica e livrea d’ordinanza.

Perfetto rappresentante della strategia LEV (low emission vehicle) con la spina, rappresenta l’espressione di un nuovo concetto di mobilità rispettosa dell’ambiente con caratteristiche uniche come l’iCockpit e un motore con una potenza di 136 cv che permette di scattare da 0 a 100 km/h in appena 8,1 secondi e che viene alimentato da una batteria da 50 kWh che assicura un’autonomia di 340 km (WLTP). La e-208 per la Guardia di Finanza prevede uno scrittoio in materiale plastico ricavato nella cappelliera posteriore con luce leggi mappa notturna e, anteriormente, uno slot per accogliere il tablet per dialogare con la sala operativa. L’abitacolo è allestito con dispositivi progettati per rendere l’auto funzionale al servizio. Esternamente in parallelo alla livrea istituzionale ad alta rifrangenza, sono previsti lampeggianti e micro Led integrati nella carrozzeria per la massima visibilità. L’allestimento è stato realizzato da Focaccia Group, azienda che da oltre 60 anni opera nel settore dell’automotive. Il sodalizio tra Peugeot e Guardia di Finanza si rinnova, sulla scia della consegna di due esemplari di 3008 avvenuta nell’aprile 2019.