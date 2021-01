Peugeot Night Vision, la zampata del Leone è utilissima nelle tenebre. Aumenta la visione notturna aumentando la sicurezza

MILANO - Vederci chiaro. Un requisito fondamentale per guidare in sicurezza, ma che rischia di essere ridimensionato al calar della sera, quando il buio prende il sopravvento e chi impugna il volante rischia di perdere un po’ di disinvoltura. Non sempre i fari, neppure i moderni full Led, riescono a squarciare del tutto le tenebre.

In loro soccorso arriva un dispositivo sofisticato come il Peugeot Night Vision. È il frutto di una tecnologia di origine militare che affonda le sue radici nella seconda guerra mondiale, ma è diventata familiare al grande pubblico nell’ultimo decennio del Novecento grazie alle immagini verdi dei reportage televisivi dalla Guerra del Golfo.

L’industria automobilistica se ne è impossessata una decina di anni dopo, facendone un optional di lusso per vetture di alta gamma. Adesso la casa del Leone lo introduce nei segmenti C e D del mercato generalista come accessorio a richiesta per la 508 berlina e wagon, nonché per le nuove versioni dei Suv 5008 e 3008.

Proprio alla guida di quest’ultimo modello abbiamo avuto modo di provare il dispositivo in una piovosa serata milanese, apprezzandone l’efficacia e la semplicità d’uso. Per attivarlo bisogna verificare sull’esclusivo i-Cockpit, perfettamente inquadrato nella corona del volante, la presenza della spia verde (una corsia stradale stilizzata sui cui splende un quarto di luna) che indicauna luminosità esterna sufficientemente ridotta.

A quel punto si utilizza il piccolo selettore rotante inserito un una razza del volante, premendolo quando il menù Autovettura sul display evidenzia la scritta Night vision. I quadranti della strumentazione lasciano il posto alle immagini catturate dalla telecamera a infrarossi inserita nel frontale, proprio sopra l’effige del leone. Immagini che diventano tanto più nitide e incise quanto più diminuisce la luminosità esterna.

L’ampiezza e la profondità (fino a 200 metri, mentre gli abbaglianti si fermano a 150) delle riprese offre una visione anticipata di ciò che si nasconde nel buio, rilevando le fonti di calore come quelle dovute alla presenza di esseri viventi – umani o animali alti più di mezzo metro – e incorniciandone le sagome in modo da evidenziare il rischio potenziale: profilo giallo quando il soggetto è laterale alla traiettoria dell’auto, rosso se invece entra in «rotta di collisione».

Oltre alla ridotta luminosità esterna, le funzioni del sistema Night Vision richiedono che siano accesi i fari, abbaglianti o anabbaglianti, e che la temperatura ambiente rientri nel range tra -30 e +28 gradi. È operativo fino alla velocità di 160 km all’ora, ma già sopra gli 80 orari la telecamera riduce l’apertura della focale (quella standard è di 24°) ingrandendo l’immagine, che nelle curve viene spostata a destra o a sinistra in funzione dell’angolo di rotazione del volante.

Nel listino degli accessori a richiesta questo sofisticato optional è presente al costo di 1.000 euro, e deve essere ordinato contestualmente alla vettura perché non ne è prevista la disponibilità in aftermarket. I prezzi dei modelli interessati partono da 32.500 euro per la 508 berlina, da 33.500 per la wagon, da 29.800 per il nuovo 3008 e da 31.750 euro per il più grande 5008.