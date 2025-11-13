Polygon concept, sguardo sul futuro Peugeot: la tecnologia Hypersquare adotta un i-Cockpit più ergonomico

Il Leone ruggisce forte e con il concept Polygon Peugeot svela la sua nuova identità ed anticipa i suoi modelli del futuro. Presentato in anteprima esclusiva su Polygon City, un'isola situata nell'universo di Fortnite, dove è disponibile in 3 configurazioni, denominate, rispettivamente, urban, player ed explorer, annovera le innovazioni che la casa del leone introdurrà dal 2027. Infatti, questo prototipo lungo poco meno di 4 metri, presenta la tecnologia Hypersquare, che adotta un i-Cockpit più ergonomico, dove il parabrezza viene utilizzato alla stregua di un display dalle dimensioni equivalenti ad uno schermo da 31 pollici; mentre il volante, non più circolare, presenta i comandi chiave nei quattro pod situati ad ogni angolo.

Questo è abbinato ad un comando di sterzo dotato di tecnologia Steer-by-Wire e quindi a controllo elettronico e privo di collegamento meccanico con le ruote, il quale regola il rapporto di sterzo a seconda della velocità per consentire manovre più rapide in città ed una guida più precisa tra le curve. Esteticamente, Polygon sfoggia un design pulito e armonioso in cui sono protagoniste le firme luminose con le tre fasce a LED anteriori che riprendono il concetto dei tre artigli, grazie all'utilizzo dei Micro-LED. Questi sono impiegati anche nel posteriore e, a vettura ferma, i gruppi ottici anteriori e posteriori offrono varie configurazioni grafiche sincronizzate che le conferiscono un look dinamico. Inoltre, uno schermo a Micro-LED situato nel montante C consente di controllare il livello di carica senza entrare nell'auto.