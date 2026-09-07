Peugeot porta Polygon sul red carpet di Venezia: la concept del Leone è protagonista alla Mostra del Cinema

Venezia non è soltanto cinema. Per Peugeot diventa anche una passerella internazionale sulla quale raccontare il futuro dell’automobile. In occasione dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale, in programma dal 2 al 12 settembre 2026, il marchio francese porta al Lido Polygon, la concept car scelta come simbolo della propria presenza accanto al red carpet. Una vetrina tutt’altro che casuale: tra star, registi e première mondiali, il Leone vuole mettere in scena design e innovazione, trasformando uno degli appuntamenti culturali più osservati al mondo in un palcoscenico per la propria evoluzione.

Polygon, il futuro Peugeot davanti al Palazzo del Cinema. A conquistare il centro della scena è soprattutto Peugeot Polygon, esposta davanti al Palazzo del Cinema per tutta la durata della manifestazione. La concept diventa così il manifesto automobilistico della partnership, in un luogo nel quale immagine, creatività e capacità di sorprendere hanno un peso decisivo. Per il costruttore francese è l’occasione di avvicinare il proprio linguaggio stilistico a un pubblico internazionale, facendo della concept car non soltanto un esercizio di design, ma uno degli elementi più riconoscibili della presenza Peugeot a Venezia.

Quaranta auto per accompagnare le star al Lido. Il legame con la Mostra, però, va ben oltre l’esposizione statica. In qualità di Sponsor Automotive Ufficiale e Auto Ufficiale, Peugeot mette a disposizione una flotta di 40 vetture destinata agli spostamenti di attori, registi, talent e ospiti VIP durante i giorni del Festival. Un’auto del Leone ha inoltre una presenza continuativa sul tappeto rosso, ampliando la visibilità del marchio in uno dei luoghi più fotografati della manifestazione. L’accordo ha durata triennale e comprende le edizioni dal 2026 al 2028.

Dal cinema al design, la strategia internazionale del Leone. La scelta di Venezia si inserisce in una strategia più ampia che vede Peugeot rafforzare il rapporto con la settima arte nel corso del 2026. Il marchio è già legato a manifestazioni e istituzioni come Festival dell’Alpe d’Huez, Premi César, BAFTA, Nuits en Or e Festival Internazionale di Animazione di Annecy, ma l’ingresso alla Mostra porta questa presenza su un palcoscenico di portata globale. Al centro rimane il concetto di emozione che per Peugeot è uno dei valori fondamentali del marchio e come punto di contatto naturale tra automobile e cinema.

Venezia come vetrina per il nuovo corso Peugeot. La presenza di Polygon assume quindi un significato che va oltre la semplice sponsorizzazione. Esporre una concept davanti al Palazzo del Cinema significa mettere il futuro del marchio accanto a uno dei simboli mondiali della creatività, mentre una flotta Peugeot attraversa il Lido accompagnando i protagonisti del Festival.