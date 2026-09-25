Peugeot protagonista alla Festa del Cinema di Roma 2026 come auto ufficiale

Peugeot sarà Auto Ufficiale della 21ª Festa del Cinema di Roma, in programma nella Capitale dal 13 al 25 ottobre 2026. Il Marchio metterà a disposizione una flotta di vetture per accompagnare attori, registi, autori, talenti e ospiti della manifestazione, il cui fulcro sarà l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, con appuntamenti distribuiti anche in altri luoghi della città.

La partnership consolida il rapporto tra il brand francese e il mondo della settima arte, un percorso che trova un altro importante precedente nella collaborazione con la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In occasione dell'evento veneziano, Peugeot aveva messo a disposizione una flotta di 40 vetture per la mobilità di attori, registi, addetti ai lavori e ospiti, accompagnando la manifestazione anche attraverso una presenza sul red carpet e l'esposizione della Concept Polygon davanti al Palazzo del Cinema.

Il legame con il cinema infatti rappresenta per Peugeot una tradizione di lunga data, che il marchio continua oggi a sviluppare attraverso partnership con importanti rassegne internazionali. A Roma, uno dei momenti principali della collaborazione sarà l'esposizione della Peugeot 2008 negli spazi del MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Il SUV sarà inserito in un contesto dedicato all'arte e all'architettura contemporanea, creando un dialogo tra design automobilistico e cultura. La presenza alla Festa del Cinema di Roma rappresenta quindi una nuova tappa del percorso di Peugeot nella settima arte, con l'obiettivo di rafforzare il legame tra design, tecnologia, mobilità e creatività.