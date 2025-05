Peugeot punta sul nuovo propulsore Electric 325 Dual Motor. Arriva su E-3008 e E-5008 per esaltare il piacere di guida

Performance ed elettrica è la prova d'ordine con cui Peugeot prosegue il suo 2025. Ad ampliare la gamma della casa del Leone, che comprende già 12 modelli completamente elettrici, arriva infatti il nuovo propulsore Electric 325 Dual Motor sui modelli E-3008 ed E-5008. La novità è rappresentata dalla combinazione del motore elettrico a trazione anteriore standard da 213 CV con un motore elettrico aggiuntivo da 112 CV per le ruote posteriori. Il tutto, per una trazione integrale con un totale di 325 CV a disposizione e una coppia massima di 509 Nm. Obiettivo dichiarato in casa Peugeot, quello di raggiungere nuovi standard in termini di piacere di guida e prestazioni 100% elettriche, che abbiamo messo alla prova sulle strade tra Francia e Germania, in occasione del test drive internazionale. Una volta alla guida, tanto sui tratti urbani che sulle strade verso la Foresta Nera e poi ancora Friburgo, i 325 CV erogati dai due motori cambiano il percepito dei modelli Peugeot, consentendo un'accelerazione e una reattività particolarmente dinamiche. Dati alla mano, la E-3008 325 Dual Motor accelera da 0 a 100 km/h in soli 6 secondi, mentre la E-5008 in 6,5 secondi. Si passa poi dagli 80 ai 120 km/h in 3,8 secondi e 4 secondi per la Peugeot E-5008.

La trazione integrale delle versioni Dual Motor garantisce poi la massima efficienza e sicurezza in ogni condizione. Per consentire la massima personalizzazione al volante, sono disponibili quattro modalità di guida. C'è quella Normale votata all'efficienza e che da priorità solo al motore e alle ruote anteriori. In questo caso la potenza massima è limitata a 313 CV e la coppia massima a 450 Nm. In modalità 4WD i due motori funzionano in modo continuo, con una potenza distribuita 50/50 tra l'asse anteriore e quello posteriore per un'aderenza ottimale, soprattutto su superfici scivolose. I sistemi ESP e di controllo della trazione fanno il resto, anche sull'asfalto bagnato come nel nostro primo giorno di guida. Più 'pepata' è la modalità Sport: i due motori funzionano in modo continuo, con una potenza distribuita 60/40 tra l'asse anteriore e quello posteriore per prestazioni dinamiche ed efficienti, con disponibilità di potenza e coppia massime. Anche il pedale dell'acceleratore e dello sterzo adottano un'impostazione Sport, a tutto vantaggio del divertimento tra le curve. In modalità Eco, per finire, il motore e le ruote anteriori hanno la priorità, la potenza massima è limitata a 213 CV e la coppia massima a 343 Nm.

Durante una forte accelerazione, il motore posteriore e le ruote si innestano automaticamente ed entrambi i motori offrono tutto il loro potenziale. Anche il pedale dell'acceleratore e l'aria condizionata adottano un'impostazione Eco. Sul fronte dell'autonomia dichiarata, Peugeot E-3008 e E-5008 325 Dual Motor, promettono una percorrenza rispettivamente fino a 490 km e 467 km (ciclo combinato WLTP in modalità Normal). Come per tutti i veicoli 100% elettrici di Peugeot, il tempo di ricarica dal 20% all'80% con i caricatori superveloci è di circa 30 minuti.