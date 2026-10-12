Peugeot RCZ Vision, il concept che offre uno sguardo sul futuro della casa del Leone reinventando il passato

Con Peugeot RCZ Vision la Casa del Leone al Salone di Parigi offre uno sguardo sul futuro reinventando il passato. Infatti, questa vettura laboratorio ripropone con stilemi moderni la silhouette della RCZ in produzione dal 2009 al 2015 in un concept 100% elettrico. La linea presenta elementi innovativi, come i tre artigli del leone a LED che si estendono in orizzontale, sia all'anteriore che al posteriore, riproponendo lo schema della E-T16 Concept. L'andamento dei montanti e del tetto, la bolla di vetro che caratterizza la parte superiore dell'auto richiamano la RCZ uscita di produzione, alla stregua delle prese d'aria laterali anteriori.

I cerchi in alluminio forgiato sono da 21 pollici all'anteriore e da 22 pollici al posteriore. L'abitacolo rivestito in Alcantara ed in pelle riciclata, presenta due display, uno di fronte al guidatore ed un altro centrale fluttuante con orientamento verticale. Inoltre, sfoggia un orologio sul cruscotto progettato da Serica. Non c'è collegamento meccanico né per quanto riguarda lo sterzo, né per il pedale del freno e la guida autonoma di Livello 2++ permette al guidatore di viaggiare con le mani libere.

Ma le innovazioni continuano sotto pelle, per via di una piattaforma basata su quella STLA One, che integra una batteria allo stato solido di soli 110 mm di spessore ed un'architettura da 1.000 V, che promette fino a 600 km di autonomia, un consumo di 11,5 kWh/100 km ed una ricarica dal 10% all'80% in un tempo di 10 minuti. Il powertrain elettrico, infine, eroga 500 CV e promette prestazioni sportive.