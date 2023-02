Peugeot ruggisce, 130 anni di storia tricolore. La Type 3 all’inizio del 1893 fu la prima auto a circolare nella penisola

TORINO - Non tutti sanno che la prima auto a circolare in Italia fu una Peugeot: la Type 3 con telaio numero 25 che arrivò dalla dogana di Chiasso il 2 gennaio 1893 avviando di fatto l’era della motorizzazione nel nostro paese. L’aveva acquistata (per 5.552,20 franchi francesi, 6 anni di stipendio di un operaio) il Conte Gaetano Rossi di Schio. Quel pionieristico veicolo catturò l’attenzione, anche del senatore Giovanni Agnelli, all’epoca ufficiale dell’esercito in servizio a Verona prima di diventare co-fondatore della Fiat. Nei 130 anni da quello storico debutto, il Leone francese ha inciso profondamente nella motorizzazione dell’Italia, che rappresenta oggi il suo secondo mercato mondiale dopo la Francia.

Per celebrare l’anniversario, al momento del lancio commerciale della 408, Peugeot ha organizzato (alla presenza di Antonella Bruno, responsabile del brand per l’Europa e di Thierry Lonziano che gestisce l’Italia) un revival al Museo dell’Auto di Torino, dove viene conservato l’esemplare marciante della Type 3. Le due epoche del marchio, passato e presente, si sono fuse al cospetto dei modelli che ne rappresentano lo spirito più autentico. Il futuro, invece, viene rappresentato dallo scenografico concept Inception, presentato a gennaio al Ces di Las Vegas. Peugeot (marchio nato nel 1810) ha sempre cavalcato l’innovazione. Con prodotti non solo automobilistici: non mancano gli esempi nel mondo della moda, della cucina, dell’utensileria.







Nell’automotive sono passate alla storia l’invenzione della prima coupé cabriolet (la Peugeot 402 Eclipse), o del filtro antiparticolato Fap, del primo ibrido Diesel, del rivoluzionario i-Cockpit (il display alto di fronte al conducente) già apprezzato da 10 milioni di clienti. Pilastro del gruppo Stellantis, il Leone prosegue il suo viaggio nell’innovazione. Con vetture intelligenti come la nuova 408 che interpreta al meglio anche la forte spinta verso l’elettrificazione. Entro l’anno, Peugeot offrirà una gamma prodotti al 100% elettrificata: nei prossimi mesi alla tecnologia plug-in Hybrid e 100% elettrica (cui si aggiunge in alcuni Paesi quella a cella a combustibile ad idrogeno) si aggiungerà la Hybrid 48V. L’offerta si amplia: dalla compatta 208 al Suv 2008 full-electris con 156 cv e 400 km di autonomia alle versioni Hybrid 48V di 3008 e 5008, e inoltre la versione 100% elettrica di E-308, quindi la nuova 508. Entro il 2025 il marchio francese offrirà ai propri clienti una versione 100% EV di ogni modello e nel 2030 venderà unicamente modelli elettrici.