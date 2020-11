Piaggio, al via progetti pilota in Usa e Turchia per robot Gita. Attività nell'aeroporto di Cincinnati, a Lexington e a Istanbul

PONTEDERA - Piggio Fast Forward (gruppo Piaggio), specializzata nella robotica e mobilità del futuro, ha avviato nuovi programmi pilota del robot Gita negli Usa e in Turchia. Due progetti pilota riguardano L'aeroporto di Cincinnati, per l'assistenza ai passeggeri ed il trasporto di bagagli, e la città di Lexington, nel Kentucky, dove Gita sarà impegnato nella consegna dell'ultimo miglio di prodotti alimentari. A Istanbul invece è coinvolto un centro commerciale e il 'waterfront' del porto turistico. Le sperimentazioni, secondo il presidente e fondatore di Piaggio FF Michele Colaninno, sono la "testimonianza dell'entusiasmo e dell'interesse suscitati da Gita".

Il robot a suo dire è "lo strumento del futuro, al crocevia tra nuovo urbanesimo, sviluppo della robotica al servizio dell'uomo, e rivoluzione della mobilità umana". "Robot e uomini - aggiunge - devono cooperare per costruire una relazione che rafforzi entrambi, così da rendere possibile un futuro migliore". Gita è un robot in grado di trasportare pesi fino a 20 kg e di seguire il proprietario in ambienti interni ed esterni, con una velocità massima di 10 chilometri orari e un'autonomia di 4 ore. E' prodotto nello stabilimento di Piaggio Fast Forward a Boston. Proprio negli Usa, dove la circolazione di robot per le strade cittadine è già disciplinata, è iniziata la sua commercializzazione on-line.