Picasso PS-01, la supercar da 600 cv e solo 900 kg. Arriva dalla Svizzera e monterà un motore italiano

ROMA - Una supercar Svizzera da 600 CV e solo 900 kg di peso. Il veicolo, progettato da Picasso Automotive, è stato chiamato PS-01 ed è leggero, potente e da come è stato presentato con alcuni teaser, dalla linea molto aggressiva. La supercar, che è stata sviluppata a Lugano, si basa su una piattaforma leggera che include numerosi parti in fibra di carbonio. Inoltre, il corpo del Picasso PS-01 è realizzato interamente in fibra di carbonio, il che gli permette di far fermare l'ago della bilancia a sole 1.984 lbs (900 kg). Caratterizzata da una grande ala posteriore in fibra di carbonio, il prototipo ha anche doppi tubi di scarico, un diffusore audace, e un tetto scoop per aiutare a raffreddare il motore montato a metà. Se i dettagli del motore non sono ancora stati diffusi, pare che la Picasso un V6 biturbo di una vettura italiana, esistente e di 600 CV. Non sono state rilasciate immagini degli interni completati, ma una foto mostra che l'auto avrà sedili sportivi, in posizione bassa.