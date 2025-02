​Volkswagen, la piccola elettrica da 20mila euro sarà pronta nel 2027, ecco la prima immagine

La Volkswagen elettrica da meno di 20mila euro arriverà nel 2027 ed è parte del piano di rilancio presentato a Wolfsburg da Thomas Schäfer che comprende il lancio di 9 modelli da qui al 2027.

Il CEO di Volkswagen Passenger Cars ha mostrato la prima immagine della piccola elettrica che si posizionerà al di sotto della ID.2All, la cui presentazione è attesa nel corso dell’anno, sarà commercializzata nel 2026 con prezzo a partire da 25mila euro e sarà affiancata da Suv di dimensioni simili. L’anno in corso segnerà il debutto della nuova T-Roc e l’implementazione del piano di ristrutturazione industriale messo a punto dalla casa tedesca insieme a tutte le parti sociali presenti nel Consiglio di Sorveglianza di Volkswagen AG presieduto Daniela Cavallo.

Tre le fasi associate a altrettante parole: recuperare, per riprendere competitività ottimizzando i costi e allargando e mirando il portafoglio dei modelli; attaccare, attraverso modelli da marchio che si definisce “automobile del popolo”; condurre, per tornare ad essere il punto di riferimento tecnologico tra i costruttori di massa. Parte di questo piano è il trasferimento della produzione della Golf in Messico per fare spazio ai nuovi modelli che dal 2027 saranno basati sulla SSP (Scalable System Platform) per auto elettriche e definita da software con meccatronica avanzata.

, che seguendo la logica potrebbe chiamarsi ID.1, sarà basata sull’ultima evoluzione della piattaforma MEB della quale beneficeranno anche i modelli ID.2 e, a giudicare dalla prima foto mostrata del frontale, avrà uno stile nettamente diverso da quello delle ultime Volkswagen. Tuttavia per immaginarla non dovremo fare uso della fantasia per molto tempo: una show car sarà mostrata già a marzo così tutti potremo farci un’idea di come sarà la piccola Volkswagen elettrica