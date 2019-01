I pick up hanno una regina. L’America applaude Fca: Ram è Truck of the Year, arrivano gli “Heavy Duty” e Jeep Gladiator

DETROIT - Nel paese dei giganti domina Fca. L’America, si sa, ama i light truck. Suv e pick up hanno ormai superato i due terzi delle vendite totali, su 17.274.250 veicoli immatricolati negli States nell’anno appena concluso ben 11.786.069 appartengono a questa categoria rispetto alle appena 5.488.181 vetture. Come se non bastasse i primi hanno continuato la loro avanzata, mettendo a segno un corposo +5%, mentre le seconde hanno ulteriormente frenato, lasciando sul tappeto il 13,1% dei volumi. Gli sport utility, è noto a tutti, sono un fenomeno globale che dagli Stati Uniti ha invaso l’Europa per poi attaccare anche la Cina.



L’orgoglio vero americano sono i pick up che occupano in scioltezza l’intero podio della classifica delle vendite con il Ford Serie F al comando ormai da mezzo secolo (circa 900 mila clienti nel 2018), ma sempre più incalzato dal Ram di Fiat Chrysler e dal Silverado di Chevrolet, galassia General Motors, entrambi sopra la storica barriera del mezzo milione di unità. Un bottino di diamanti dove i brand esteri che hanno colonizzato le vetture non osano nemmeno avvicinarsi. Veicoli di grande fascino, amatissimi dagli automobilisti locali, che garantiscono eccellenti margini a chi li produce e li vende. Se l’Ovale Blu ha i pick up nel dna, fino ad un decennio fa Ram nemmeno esisteva. O meglio era un modello della gamma Dodge, un buon light truck in mezzo alle vetture.

Quando Fiat sbarcò ad Auburn Hills, fu Sergio Marchionne con il suo straordinario intuito a fiutare che il filone d’oro era lì, il veicolo doveva diventare un brand e dare vita ad un’azienda autonoma come hanno fatto tutti i modelli di grande successo: dalla Jeep alla Land Rover, dalla Mini alla Volkswagen (il Maggiolino è rimasto a lungo l’unica proposta del marchio). Fino a qualche mese fa, prima di assumere la carica di ceo, alla guida di Ram c’era Michael Manley che ha coccolato, sviluppato e portato al successo moltiplicandone la produzione sia la Jeep sia i pick up dell’Ariete.

Qualche numero? Nel 2009 furono venduti 263 mila Ram per una quota del mercato pick up del 15%, lo scorso anno le consegne hanno superato quota 724 e la share in un segmento in forte crescita è arrivata al 23%: quasi un pick up su quattro è un Ram. Un grande balzo in avanti c’è stato lo scorso anno quando sono stati alzati i veli dalla generazione 2019 del Ram 1500. Tecnologia, qualità, design, muscoli. Addirittura lusso e comfort nell’abitacolo. Un vero capolavoro che miscela in maniera perfetta la tradizione americana con l’innovazione, l’efficienza, la duttilità. Un mezzo ideale per andare a spasso o per lavorare. Un salotto per affrontare il deserto, un boscaiolo in abito scuro. Bene, manco a dirlo, il gioiello di Fca ha sbancato il premio “Truck of The Year” mettendosi alle spalle nella valutazione dei 60 esperti le due stelle della GM, lo Chevrolet Silverado e il GMC Sierra, anche loro entrambi 1500. Reid Bigland, l’ex numero uno di Maserati e Alfa che ora ha preso il posto di Manley al volante di Ram, non ha fatto in tempo a ritirare il prestigioso Trofeo ed è corso sullo stand Fiat Chrysler dove la più importante presentazione era proprio griffata Ram.

Mentre alzava il velo dai poderosi, ma eleganti “Heavy Duty” (sia 2500 che 3500), in prima fila sorridenti e soddisfatti c’erano Manley, al primo salone da ceo di Fca, e il presidente del Gruppo John Elkann, che rappresenta anche l’azionista di riferimento. Heavy Duty è un gigante buono che fa paura senza incutere timore. Può trasportare 35 quintali e trainarne 160, un bestione docile che monta o un 6 cilindri turbodiesel Cummins da 6,7 litri con una potenza di oltre 400 cavalli e la mostruosa coppia di 1.350 Nm (cambio automatico a 6 marce) o un V8 Hemi a benzina (trasmissione automatica ad 8 rapporti) con circa la stessa potenza, ma meno della metà della coppia. I pick up Fiat Chrysler ora non sono più solo Ram. Dopo lo show a Los Angeles, sotto i riflettori di Detroit è sfilato il Gladiator di Jeep, il pick up più open air e fuoristradistico del mercato. C’era anche una versione Moparizzata con accessori di tutti i tipi da far sgranare gli occhi per l’originalità.