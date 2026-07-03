Pierfrancesco Favino sarà Sergio Marchionne in “Falcon”, film che racconta l’eroe dei due mondi dell’automobile

Sergio Marchionne sarà interpretato da Pierfrancesco Favino in “Falcon”, il film diretto da Marco Bellocchio che racconterà la vita e le gesta del dirigente d’azienda italo-canadese scomparso il 25 luglio del 2018 all’età di 66 anni. Lo ha annunciato Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, a Riccione in occasione di “Ciné - Giornate di cinema”, evento nel quale ogni anno vengono presentate le produzioni cinematografiche italiane.

Il titolo del film prende il nome dai Dassault Falcon 2000 e Dassault Falcon 7X, i due aerei che Sergio Marchionne utilizzava per fare la spola incessantemente tra Torino e Detroit e grazie ai quali costruì un ponte che, oltre alla Fiat, salvò anche la Chrysler creando un gruppo capace di unire le due sponde dell’Oceano Atlantico e di recitare un ruolo di primo piano nell’industria automotive.

Favino fa già parte del mondo dell’automobile, oggetto che ha più volte affermato di amare insieme al viaggio. Oltre infatti ad essere testimonial e partecipare alle attività sociali di BMW Italia, ha interpretato Clay Regazzoni, nel celebre Rush (2013), diretto da Ron Howard e che narra la vita di Niki Lauda, ed è stato anche nel cast di “Ferrari”, miniserie televisiva del 2003 in due puntate, diretta da Carlo Carlei, dove interpreta Beppe Sicci, amico intimo del Drake.

Il poliedrico attore italiano ha già dato grande prova di sé nell’interpretare personaggi storici e ben noti a tutti come Tommaso Buscetta, Bettino Craxy e Gino Bartali, oltre a molti altri caratterizzati da personalità forti, raccogliendo consensi unanimi. Stavolta si troverà di fronte un gigante della storia dell’industria italiana che, partito da Chieti a 14 anni, è emigrato prima in Canada e poi è tornato in Europa riuscendo a salvare la Fiat, a sfidare la General Motors e infine a conquistare la Chrysler creando la FCA.

Sarà infine interessante vedere come Favino saprà trasformarsi fisicamente assumendo la voce e le movenze tipiche del manager teatino, soprattutto dopo aver visto che cosa è riuscito a fare in altre occasioni come in “Hammamet”, dove impersona Bettino Craxi, e ne “Il traditore”, dove invece interpreta Tommaso Buscetta proprio con Marco Bellocchio che lo dirigerà come protagonista per la seconda volta. La data di uscita di Falcon non è stata annunciata, ma viste le premesse c’è già grande attesa.