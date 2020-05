Pininfarina compie 90 anni, dalla sua matita le auto più belle. Nel 1951 ha portato al MoMa il design a 4 ruote

TORINO - Pininfarina compie oggi 90 anni. Il 22 maggio del 1930 Battista Farina, detto Pinin, firma a Torino l’atto costitutivo della Società Anonima Carrozzeria Pinin Farina. Di lì a poco, dallo stabilimento di corso Trapani, a Torino, esce la prima fuoriserie di Pinin, la Lancia Dilambda. Il progetto dell’azienda è creare vetture di lusso e gran lusso e il suo nome diventa presto garanzia di esclusività tra sovrani, diplomatici, sceicchi e attori. Inizia così un’avventura che avrebbe attraversato tre generazioni e profondi mutamenti sociali, economici e tecnici.

La Pininfarina - brand iconico, sinonimo di bellezza ed eleganza - ha realizzato in questi 90 anni tanti capolavori: dalla Lancia Aprilia Berlinetta Aerodinamica del 1937, all’Alfa Romeo Giulietta Spider del 1955, all’Alfa Romeo 1600 Duetto, alla Dino Berlinetta Speciale, alle oltre 100 Ferrari. Nel 1951 ha portato per la prima volta nelle gallerie del MoMa di New York il design a quattro ruote. Oggi Pininfarina opera anche nell’architettura e nel design industriale ed è un gruppo mondiale con 700 dipendenti, sedi in Italia, Germania, Cina e Stati Uniti, quotata dal 1986, e inserita nel paniere Italian Listed Brands in cui Borsa Italiana raccoglie i 22 migliori marchi italiani di società quotate. L’anniversario prevedeva una serie di eventi internazionali rinviati a causa della pandemia, ma è stato comunque festeggiato con un viaggio digitale sui profili social del gruppo.