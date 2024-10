Pininfarina consegna una Battista one-off a Michael Jordan. La vettura della leggenda NBA è la scoperta Targamerica

Il giocatore che ha stravolto il mondo del basket, la leggenda vivente Michael Jordan, con un'immagine così iconica da diventare un brand, è anche un grande appassionato di auto e non sono mancate, negli anni, le supercar nel suo ricco garage, tanto da aggiungerne una elettrica di recente: una Pininfarina Battista, come testimonino i social dell'azienda. L'auto però è una one-off, un esemplare unico della Targamerca portata dal brand alla Monterey Car Week, che si distingue dal modello originale per l'assenza del tetto, il che la rende ancora più caratteristica.

La colorazione prescelta è un argento con degli elementi in blu, una livrea elegante che denota un certo carattere per un'auto dalle prestazioni decisamente sportive. Infatti, il powertrain 100% elettrico è quello della vettura in versione coupé, quindi un propulsore da ben 1.903 CV capace di spingerla da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi e di farle raggiungere una velocità massima nell'ordine dei 350 km/h.