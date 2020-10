Pininfarina, un francobollo per i 90 anni. Emesso dal Mise, riproduce la Modulo l’auto venuta dal futuro

TORINO - Un tributo prestigioso per un importante traguardo. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo appartenente alla serie tematica «Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicato a Pininfarina nel novantesimo anniversario della fondazione. Con una tiratura di quattrocentomila esemplari, ciascuno del valore di 1,10 euro, il francobollo è un vero e proprio oggetto da collezione: la vignetta riproduce infatti la Modulo, concept car su base meccanica Ferrari, di cui quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario dal debutto. Stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il francobollo è stato disegnato da Pininfarina. La cerimonia dell’annullo filatelico si è svolta presso la sede Pininfarina di Cambiano nella ultra-tecnologica sala Sergio, utilizzata per eventi fisici e virtuali, design review con i clienti in collegamento da ogni parte del mondo.

«Il design automobilistico incontra l’affascinante mondo della filatelia dando vita a un’opera d’arte in miniatura», commenta il presidente Paolo Pininfarina. «Questo ulteriore riconoscimento è un bellissimo regalo per il nostro anniversario. Ô la testimonianza che, dopo 90 anni, continuiamo a essere nell’immaginario collettivo un emblema dello stile italiano, quel fascino di eleganza e innovazione con cui il resto del mondo identifica la Penisola». «Pininfarina ha costruito 90 anni di innovazione Simbolo di questo percorso è proprio la Modulo, ancora oggi considerata, a distanza di mezzo secolo, un’icona dell’automobilismo grazie al suo design rivoluzionario che la fa sembrare l’ auto venuta dal futuro. Come designer siamo chiamati ad anticipare sempre il domani partendo dai sogni dell’uomo e a interpretare la tecnologia in modo emozionale. Continuerà a essere questa la nostra missione, anche a 100 anni», aggiunge l’ad Silvio Angori.