Pirelli Collezione e Mazda MX-5, stabilito un nuovo record: 2.900 tornanti in 12 ore

ROMA – Specializzata nella realizzazione di pneumatici per auto d'epoca e youngtimer, Pirelli Collezione ha recentemente stabilito il record mondiale per il più alto numero di tornanti percorsi in 12 ore di guida. Tale risultato è stato conseguito da una Mazda MX-5 di prima generazione guidata dalla pilota Cyndie Allemann, dal pilota della MX-5 Cup Jan Spiess, dal test driver di Auto Bild Stefan Novitzki e dal pilota di rally Niki Schelle, che si sono alternati ogni ora.

L'evento si è svolto nel corso di un test organizzato il 17 luglio da Mazda Motors GmbH (Germania) e ha visto il team impegnato a completare esattamente 2900 tornanti, superando di gran lunga i 1500 richiesti per il record. In particolare, la strada panoramica austriaca, lunga 26 chilomentri e con 29 tornanti in totale, ha un dislivello di quasi 1500 metri e conduce all’imbocco del ghiacciaio Kaunertal, a 2750 metri. La vettura utilizzata montava Pirelli P Zero Asimmetrico nella misura 205/50ZR15 86W della gamma Pirelli Collezione, dedicata appunto alle auto d’epoca e yougtimer. Per produrre questa gomma gli ingegneri Pirelli usano processi costruttivi moderni e mescole che vengono attualmente utilizzate negli pneumatici UHP (Ultra High Performance) per sopportare gli estremi carichi laterali che si generano in curva.

Inoltre, prima del tentativo di record, gli esperti Pirelli hanno scannerizzato in digitale il percorso della Kaunertal Gletscherstraße e l’hanno trasferito all’interno di un programma per test su computer. In seguito, gli pneumatici sono stati fisicamente testati in un laboratorio indoor di Pirelli per valutare la massima accelerazione, sia su rettilineo, sia in curve di diverso raggio, per 18 ore. Anche il carico per ruota è stato ripetutamente testato al 150% della capacità massima richiesta dalla prova.

“Questo pneumatico, realizzato con tecnologie di derivazione racing, garantisce esattamente l’alto livello di prestazioni necessario per il record in termini di resistenza, durata, aderenza, precisione di sterzata, performance e sicurezza sul bagnato. Il battistrada del P Zero Asimmetrico ha il disegno originale del P Zero, che ha avuto un grande successo per più di trent’anni. Il battistrada è stato usato per le auto da rally già nel 1986 con un altro nome e il suo disegno è ottimizzato per carichi laterali elevati”, ha dichiarato Jörg Schäfer, responsabile Outdoor Driving Tests e Dynamic Instrument Testing di Pirelli Germania.