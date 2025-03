Pirelli Design punta al lifestyle con Denis Dekovic. Stilista al lavoro su collezioni esclusive

Con un occhio rivolto al design e al lifestyle, Pirelli Design ha annunciato la nuova collaborazione con Denis Dekovic, designer di fama mondiale, chiamato dall'area di business lifestyle del marchio, a sviluppare collezioni esclusive dal design ricercato, tra estetica, glamour e tradizione. L'area di business lifestyle si affianca alle altre due principali attività di Pirelli Design, ovvero il merchandising, con collezioni dedicate al motorsport e all'heritage aziendale, oltre al licensing, che include collaborazioni con marchi che spaziano dal mondo della nautica a quello dello sci, dall'orologeria agli attrezzi sportivi.

Con oltre trent'anni di esperienza nel mondo dell'abbigliamento sportivo, Dekovic, dal canto suo, porta la sua visione in questa partnership da cui nasceranno i pezzi esclusivi dedicati alla performance, rispecchiando la ricerca di Pirelli in pista e fuori dai circuiti. Il primo frutto di questa collaborazione è la Special Edition Podium Caps, indossata dai piloti di Formula 1 sul podio di 14 Gran Premi della stagione 2025 e progettata con materiali di qualità, cura dei dettagli e un legame con il mondo delle corse. «La collaborazione con Denis Dekovic - ha commentato Marco Maria Tronchetti Provera, svp Pirelli Design & Assets Conversion - apre un nuovo capitolo per Pirelli nel mondo lifestyle, dove portiamo la nostra passione per il design.

Ogni capo, ogni materiale e ogni dettaglio di questa collezione riflette l'incessante ricerca di innovazione ed eccellenza da parte di Pirelli». I primi prodotti saranno acquistabili sulla nuova piattaforma di e-commerce dedicata a partire dalla settimana del Gran Premio d'Australia e in punti vendita premium selezionati in tutto il mondo. La partnership proseguirà durante l'anno con una linea premium di abbigliamento e accessori. I primi modelli disponibili sul nuovo e-commerce dedicato saranno quelli realizzati per i primi tre Gran Premi della stagione 2025, quindi Australia (16 marzo), Cina (23 marzo) e Giappone (6 aprile).