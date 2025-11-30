Play-Able: il controller che trasforma la disabilità in partecipazione. E Favij preme Start

Favij non ha bisogno di presentazioni. Milioni di ragazzi l’hanno visto ridere, raccontare, giocare. Ma questa volta non è lui a giocare: è lui ad aprire una porta. Perché prima dei like, delle sfide epiche e delle battute, c’è un’idea semplice e gigantesca: il gioco deve essere per tutti, non solo per chi può premere i pulsanti senza pensarci. Già, ma cosa succede quando non puoi giocare davvero? Quando un controller, per un bambino, resta solo un oggetto tra le dita?

È da questa domanda, semplice, quasi innocente, che nasce Play-Able, il progetto del Gruppo Bosch che trasforma il videogioco in un’esperienza finalmente accessibile a tutti. Non solo un regalo, ma un diritto: poter giocare come gli altri, con lo stesso entusiasmo, la stessa libertà, la stessa possibilità di dire “ci sono anche io”.

Play-Able prende forma grazie alla collaborazione con Fondazione Asphi Onlus, che da decenni usa la tecnologia per creare autonomia. Insieme, Bosch e Asphi scelgono di ascoltare i bisogni reali dei bambini con disabilità e delle loro famiglie. Non per adattare “qualcosa”, ma per costruire postazioni di gaming personalizzate, pensate come abiti su misura: controller modificati, sensori speciali, configurazioni dedicate. Ogni dettaglio diventa un ponte che supera un limite, una porta che si apre dove prima c’era un ostacolo.

Le famiglie vengono accompagnate in un percorso formativo: perché un ausilio tecnologico non è solo un dispositivo, è un linguaggio nuovo. Serve a comunicare, a crescere, a condividere momenti che prima erano impossibili o riservati ad altri. Così il gioco diventa uno spazio di relazione e scoperta, non un semplice passatempo.

Il coinvolgimento di Favij, una delle voci più ascoltate dai ragazzi, accende un faro diverso. Non è una celebrazione, è un invito. Attraverso il video che sarà lanciato il 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità, Play-Able entra nella quotidianità di chi spesso non vede il lato nascosto dell’inclusione: quello fatto di piccoli gesti trasformati in grandi conquiste.

«Con Play-Able vogliamo costruire un futuro in cui ogni bambino possa partecipare, senza barriere né distinzioni», spiegano da Bosch. «La tecnologia ha senso solo quando restituisce possibilità. Il gioco, per noi, è uno dei modi più immediati per farlo».

E il senso profondo si coglie proprio lì, in quel controller che cambia significato: da oggetto che “non si può usare” a strumento che apre un mondo. Un mondo dove un bambino può finalmente scegliere il proprio videogioco preferito e, soprattutto, può giocarlo davvero.

Play-Able non è un progetto sulla disabilità. È un racconto di parità, di accesso, di futuro. È l’idea che nessuno debba guardare gli altri giocare senza poterli raggiungere. Alla fine, tutto si riduce a un gesto semplice. Un dito che preme un pulsante. Un sorriso che si allarga. Una voce che dice: “Premi Start. Il gioco è anche tuo”.