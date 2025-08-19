Polestar 3 percorre 935,44 km con una sola ricarica. Il record ottenuto con la nuova versione Long Range Single motor

Il Suv elettrico di Polestar, Polestar 3, ha infranto il Guinness World Record per la distanza più lunga percorsa da un Suv elettrico con una sola ricarica. Con un risultato di 935,44 km, la nuova versione Long range Single motor, recentemente lanciata, è stata portata al limite delle sue capacità.

Il tentativo ha richiesto 22 ore e 57 minuti in condizioni meteo variabili, inclusa pioggia, e Polestar 3 ha registrato un consumo medio di 12,1 kWh/100 km. I piloti professionisti specializzati in guida ad alta efficienza – Sam Clarke, Kevin Booker e Richard Parker – si sono alternati alla guida ogni 3 ore per mantenere la massima concentrazione. Polestar 3 ha raggiunto la sua autonomia WLTP dichiarata di 706 km con ancora il 20% di batteria residua, percorrendo poi altri 12,8 km dopo aver segnato il 0% di carica, prima di raggiungere un punto di ricarica ed arrestarsi. L’auto non ha subito alcuna modifica ed era equipaggiata con cerchi da 20” e pneumatici Michelin Sport 4 EV standard.