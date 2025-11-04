Polestar 4, la prima ad utilizzare Google Maps per migliorare la sicurezza attraverso la navigazione

La Polestar 4 sarà la prima automobile ad integrare il nuovo sistema di mantenimento della corsia basato su Google Maps integrandolo nella strumentazione fornendo una nuova esperienza di navigazione che migliora il comfort e la sicurezza all’interno di contesti complessi mentre si viaggia in autostrada.

L’implementazione della nuova funzione è resa possibile dalla presenza a bordo di Google built-in per il quale Polestar possiede un altro primato: la Polestar 2 è stata infatti la prima vettura in assoluto ad implementarlo nel 2020 e oggi rappresenta una piattaforma per l’implementazione su tutta la gamma di ulteriori funzioni avanzate in futuro attraverso gli aggiornamenti over-the-air.

La nuova funzione diventa attiva in autostrada e, grazie a sofisticati algoritmi ad intelligenza artificiale, permette alla vettura di riconoscere in quale corsia sta marciando e, attraverso le telecamere di bordo, analizza tutti gli elementi presenti sulla strada come le linee di demarcazione, i segnali stradali costruendo una rappresentazione del contesto sul display da 10,2” del guidatore.

In questo modo chi è al volante ha informazioni e indicazioni supplementari che gli permettono di essere in possesso di un numero maggiore di elementi di valutazione e godere un’esperienza di guida più coinvolgente in ottica sicurezza. Il nuovo sistema sarà disponibile dapprima in Svezia e negli USA per poi estendersi, attraverso aggiornamenti OTA, anche ad altri paesi.