Polestar certifica lo stato delle batterie dell'usato. Pre-owned valuta la batteria delle Polestar 2 di seconda mano

Polestar introduce il programma Polestar Pre-owned che certifica lo stato della batteria dei modelli Polester 2 di seconda mano. Il certificato BSOH fornisce informazioni sulla capacità residua della batteria e indica in percentuale la capacità utile dell'accumulatore, assicurando così gli acquirenti sullo stato della batteria della loro Polestar 2 usata. Per essere certificata come Polestar 2 usata garantita, ogni vettura viene sottoposta a un rigoroso controllo di 112 punti presso un centro di assistenza ufficiale. Inoltre, la casa automobilistica svedese fornisce documentazione di verificata in modo indipendente su chilometraggio, manutenzione e proprietà, per garantire la massima trasparenza.

E, ogni Polestar certificata dal programma Polestar Pre-owned vanta 24 mesi di garanzia e il residuo della garanzia sulla batteria di 8 anni. Ricordiamo, infine, che, dal suo lancio nel 2020, Polestar 2 ha ricevuto un continuo aggiornamento con oltre 20 software over-the-air (OTA), che hanno portato a una maggior efficienza e autonomia grazie alla gestione ottimizzata della batteria, nuove funzionalità come Apple CarPlay e Android Auto, e l'integrazione di app molto richieste come Waze e YouTube. Prossimamente verranno pubblicate anche ulteriori aggiornamenti sui certificati BSOH per i modelli Polestar 3 e Polestar 4.