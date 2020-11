Polizia francese punta sulla 5008 di Peugeot. Per Gendarmeria 1263 esemplari del Suv appositamente allestiti

PARIGI - La Peugeot 5008 è stata scelta dal Ministero dell'Interno francese come veicolo di riferimento per la Polizia e la Gendarmeria. Il modello della casa del leone è infatti stato selezionato dalle autorità d'oltralpe nella categoria grandi SUV fino a novembre 2022. In particolare, dello specifico modello sono stati ordinati 1.263 esemplari per la Polizia e la Gendarmeria, prodotti a Sochaux e Rennes e tutti con un'unica configurazione. L'allestimento scelto è quello Business con motore a benzina PureTech 130.

Il modello ha 5 posti e i 2 posti supplementari normalmente presenti potranno essere riservati ad accogliere gli strumenti elettronici legati all'attività delle forze dell'ordine. La carrozzeria è Grigio Artense per le 5008 destinate alla Polizia, mentre è Blu Sulawesi e Blu Bullseye per quelle destinate alla Gendarmeria nazionale. Oltre alla personalizzazione grafica con loghi specifici, i veicoli saranno dotati di tutte le dotazioni specifiche per ciascuna funzione, a cominciare dalle barre luminose sul tetto. L'allestimento dei veicoli sarà effettuato nell'officina di trasformazione che fa parte dello stabilimento di Groupe PSA a Poissy, con consegne che sono già iniziate e che termineranno verso fine dicembre.