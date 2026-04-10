Polizia Stradale, nel 2025 oltre 1,6 milioni di multe sulle strade italiane: 462.312 per eccesso di velocità

Nel 2025 la Polizia Stradale ha contestato «1.602.794 violazioni del Codice della strada», di cui «462.312 per eccesso di velocità". I controlli con etilometri hanno riguardato «821.444 conducenti», con «11.126 sanzioni per guida in stato di ebbrezza» e «1.469 denunce» per uso di sostanze stupefacenti. Ritirate complessivamente «63.537 patenti» e «41.788 carte di circolazione». Gli incidenti rilevati sono stati «47.274». Sono i dati del 2025 emersi dal report per il 174esimo anniversario della Polizia.