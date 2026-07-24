​Polizia Usa e Mustang GT, il ritorno di fiamma dopo l'addio negli anni '90. Le belve in divisa utilizzano il motore V8 da 486 cv

Scomparsa dai piazzali delle forze di Polizia nordamericane alla fine degli anni '90 la Ford Mustang GT è tornata ufficialmente a essere utilizzata come Pursuit Vehicle , cioè auto da inseguimento, raccogliendo l'eredità dei leggendari modelli Mustang SSP (Special Service Package) del secolo scorso. «Si trattava di una serie specifica progettata per l'uso da parte delle forze dell'ordine come veicolo performante - spiega Lindsey Bertino, responsabile marketing Ford per le forniture alla Polizia - ma con dimensioni più compatte e un peso inferiore rispetto alle tradizionali berline della polizia disponibili all'epoca».

Come spiegato dalla Bertino l'azienda dell'Ovale Blu, a differenza di allora, non realizza direttamente la versione Pursuit della Mustang, e ogni singolo corpo di Polizia si avviale di allestitori specializzati. Prima a schierare la Mustang GT con motore V8 5.o Coyote è stata la State Police della Carolina del Nord che ne ha acquistate inizialmente 25, in una elegante libera nero-argento (che ricorda quella degli elicotteri usati dalla State Police) e che completerà la flotta con altre 50 unità entro l'autunno. Le auto sono dotatate di luci lampeggianti dissimulate nella carrozzeria - musetto, pannelli frontali e di coda, specchietti e dietro al parabrezza - per evitare di dover adottare la barra sul tetto, che sarebbe un elemento di grave disturbo per l'aerodinamica della Mustang GT.

Le Mustang GT in divisa utilizzano il motore V8 da 486 Cv di serie, con la differenza - rispetto alla maggioranza delle auto vendute a clienti privati - della presenza del cambio automatico a 10 rapporti anziché di quello manuale a 6 marce di serie. Diverse agenzie statali stanno introducendo le nuove Mustang di generazione S650 nelle loro flotte per intercettare i veicoli più veloci e gestire pattugliamenti in cui agilità e rapidità sono un grande vantaggio rispetto ai classici suv in dotazione. È il caso della New York State Police che acquistato un lotto di 19 Mustang GT per le unità di pattugliamento sulle autostrade. Ricordiamo che, com'è noto, questo Stato non ha niente a che fare con la Grande Mela.

E si trova invece nella parte settentrionale del Paese confinando a nord con il Canada, a est con Vermont, Massachusetts e Connecticut e a sud con New Jersey e Pennsylvania. Anche la Florida Highway Patrol (Fhp) utilizza da pochi giorni diverse unità di Mustang GT 5.0, comprese alcune versioni 'anonime' completamente prive di contrassegni con funzioni di auto civetta. E il ritorno della celebre GT sta coinvolgendo altri Stati come la Virginia e il Kentucky che stanno introducendo versioni della celebre pony car per compiti di pattugliamento e intercettazione ad alta velocità.