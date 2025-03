Porsche, 1.500 km in elettrico con Macan e Taycan Cross per raggiungere la stazione di ricarica rapida più a nord del mondo

STOCCARDA – Attraversare il Nord Europa d’inverno con un’auto elettrica. Questa la sfida che Porsche ha deciso di affrontare dimostrando, ancora una volta, le capacità delle sue vetture a zero emissioni in condizioni estreme. Un viaggio di 1.500 chilometri che ha portato quattro modelli completamente elettrici, due Porsche Macan e altrettante Taycan Cross Turismo, dalla cittadina svedese di Kiruna fino al remoto villaggio di Mehamn, in Norvegia, sede della stazione di ricarica rapida più a nord del mondo.

Sin dal lancio della Taycan, avvenuto nel 2019, Porsche ha sfruttato i lunghi viaggi su strada per dimostrare la versatilità e le prestazioni della sua gamma elettrica. Tuttavia questo percorso ha posto delle sfide particolarmente impegnative. Il tragitto si è snodato tra Svezia, Finlandia e Norvegia, attraversando paesaggi spettacolari ma anche condizioni climatiche severe, con temperature ben al di sotto dello zero e tratti di strada ricoperti di neve e ghiaccio.

Partiti da Kiruna, a circa 200 km a nord del Circolo Polare Artico, gli otto giornalisti partecipanti, provenienti da diverse nazioni, hanno guidato i veicoli senza particolari restrizioni, mantenendo una guida dinamica compatibile con i limiti di velocità e le condizioni stradali. L’autonomia media delle vetture, nonostante il clima rigido, si è attestata intorno ai 380 km con un consumo di circa 25 kWh per 100 km. Prestazioni che testimoniano l’efficienza del sistema di gestione termica di Porsche e l’efficacia della pompa di calore di serie.

L’itinerario ha previsto una prima tappa a Kautokeino, già in territorio norvegese, prima di proseguire verso Lakselv, dove il convoglio ha effettuato una breve sosta presso una stazione di ricarica IONITY. Da lì la strada ha portato alla spettacolare FV888, un percorso panoramico che attraversa fiordi e montagne e che, in questo caso, si è rivelato particolarmente insidioso a causa della formazione di ghiaccio sulla carreggiata. Nonostante ciò, le Porsche elettriche, pur dotate di pneumatici invernali standard anziché chiodati, hanno mantenuto un’aderenza impeccabile, consentendo ai conducenti di procedere in sicurezza fino alla meta.

All’arrivo a Mehamn, la flotta ha ricaricato presso la stazione Kople, situata proprio a ridosso delle acque scure del Mare di Barents. Il viaggio è stato una dimostrazione concreta della fattibilità della mobilità elettrica anche nelle condizioni più difficili. Come sottolinea Mayk Wienkötter, portavoce Panamera e Taycan: «In molti viaggi su strada in tutto il mondo abbiamo già dimostrato che la mobilità elettrica è adatta all’uso quotidiano, questa volta l’abbiamo fatto nel freddo dell’inverno scandinavo».

L’esperienza ha evidenziato come la nuova Porsche Macan e la Taycan Cross Turismo possano affrontare senza difficoltà anche viaggi di lunga percorrenza in ambienti estremi. Il comfort interno, la rapidità di ricarica e l’autonomia reale hanno consentito di affrontare il tragitto senza compromessi. E per chi avesse dubbi sulla convenienza di un simile viaggio rispetto a un’auto tradizionale, i tempi di percorrenza parlano chiaro, come confermato da Wienkötter: «In queste condizioni il viaggio non avrebbe potuto essere completato più velocemente in un’auto con motore a combustione».

Il giorno successivo, il gruppo ha ripercorso lo stesso tragitto per il ritorno, affrontando altri 750 km e ben 10 ore di guida con la stessa disinvoltura. Un’ulteriore conferma che l’elettrificazione della gamma Porsche, con modelli sempre più performanti e versatili, è ormai una realtà pronta a rispondere alle esigenze anche dei viaggiatori più esigenti.