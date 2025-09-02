Porsche, i 60 anni della 911 Targa, la scoperta che ha fatto scuola. Una soluzione tecnica che si è evoluta nel tempo

La Porsche 911 Targa compie 60 anni, visto che fece il suo debutto pubblico al Salone di Francoforte del 1965. Era una soluzione tecnica che il brand aveva sviluppato già dalla nascita del suo modello più rappresentativo: infatti era stata da subito prevista una variante scoperta, con la soluzione del roll-bar fisso che tornò in auge a metà degli anni '60, quando il mercato USA - ricorda un comunicato di Porsche - introdusse normative più severe per le vetture scoperte.

Il nome Targa deriva dalla gara siciliana della Targa Florio, dove la Porsche ha maturato diversi successi, sottolineando il legame del marchio con il mondo delle competizioni. Inizialmente la 911 Targa aveva una sezione del tetto rimovibile nella zona dei sedili anteriori e un lunotto posteriore in plastica, sostituito nel 1969 con un vetro panoramico fisso.

Con l'arrivo della generazione 993, nel 1995, la 911 Targa guadagnò un tetto in vetro con supporti longitudinali avvicinandosi ulteriormente alla coupé, mentre nel 2014, con la 911 caratterizzata dalla sigla di progetto 991, tornò la soluzione classica con roll-bar fisso e lunotto in vetro, ma con il tetto apribile elettricamente, tutt'ora proposta sulla 911 attuale. La soluzione tecnica è stata ripresa, nel tempo, anche su altri modelli del brand come la 914 e la Carrera GT, e non mancano interpretazioni sul tema anche da parte di marchi concorrenti.