La prima sportiva a due porte completamente elettrica di Porsche entra nella fase conclusiva del suo sviluppo. La nuova 718 Boxster a zero emissioni farà il suo debutto mondiale nel primo trimestre del 2027 e sarà prodotta nello stabilimento storico di Stoccarda-Zuffenhausen. Per preparare il lancio, la casa tedesca ha diffuso i primi dettagli tecnici della vettura, raccontati anche attraverso una docuserie in quattro puntate disponibile dal 24 novembre sul canale YouTube e nella Newsroom del marchio.

Architettura E-Core e DNA da motore centrale Per non snaturare l'impostazione dinamica delle generazioni precedenti, gli ingegneri di Weissach hanno scartato la classica disposizione delle batterie sotto il pianale. La nuova 718 Boxster adotta invece l'architettura su misura "E-Core": il pacco batterie da 800 volt è collocato direttamente dietro i sedili, esattamente nello spazio tradizionalmente occupato dal motore termico centrale.

Questa soluzione permette di mantenere una seduta molto bassa e di concentrare le masse al centro del corpo vettura, garantendo una ripartizione dei pesi del 40% sull'anteriore e del 60% sull'asse posteriore motrice, identica a quella di una sportiva a motore centrale. Grazie all'uso mirato di materiali leggeri, inoltre, il peso complessivo resta allineato a quello delle attuali 911 Cabriolet con motorizzazione T-Hybrid. «Non abbiamo scelto la strada più semplice, ma soluzioni tipicamente Porsche che si percepiscono a ogni metro», ha commentato Michael Steiner, membro del consiglio direttivo per Ricerca e Sviluppo.

Componentistica derivata dalla 911 e prestazioni record Tutte le versioni della nuova 718 Boxster manterranno esclusivamente la trazione posteriore, diventando le 718 più potenti di sempre: la variante top di gamma scatterà da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi, raggiungendo una velocità massima superiore ai 250 km/h.

Gran parte della meccanica del telaio deriva direttamente dalla sorella maggiore 911. Dalla 911 Carrera GTS arriva lo sterzo, mentre per la prima volta su una 718 sarà disponibile l'asse posteriore sterzante. Anche l'impianto frenante, le dimensioni di cerchi e pneumatici e il differenziale autobloccante a controllo elettronico PTV+ sono ripresi dalla 911. «I nostri ingegneri sono riusciti a trasferire il concetto unico della Boxster nel mondo elettrico, esaltandolo ulteriormente», ha dichiarato Michael Leiters, presidente del consiglio di amministrazione di Porsche AG.

E-Shift: cambio virtuale a sette marce e sound del boxer Sul fronte del coinvolgimento emotivo, la novità principale è il sistema E-Shift, di serie su tutta la gamma. Premendo un pulsante si attiva un cambio doppia frizione PDK virtuale a sette rapporti, utilizzabile sia in modalità automatica sia manuale tramite i paddle al volante, con logiche di cambiata che variano in base al programma di guida selezionato. Un picco mirato di coppia durante i passaggi di marcia garantisce prestazioni identiche sia con il sistema attivo sia disattivato.

A rendere l'esperienza ancora più realistica contribuisce la riproduzione sonora del sei cilindri boxer aspirato della storica Boxster GTS (generazione 981). Quando invece la funzione E-Shift viene disattivata, le palette dietro al volante servono a gestire su tre livelli il recupero dell'energia in frenata. «La 718 Boxster offre un feedback superiore a qualsiasi altra auto elettrica che abbia mai guidato», ha confermato il due volte campione del mondo rally Walter Röhrl dopo aver testato i prototipi.

Quattro milioni di chilometri di test estremi Prima di arrivare alla fase finale, i prototipi della 718 Boxster elettrica hanno percorso circa quattro milioni di chilometri in oltre 20 Paesi, affrontando escursioni termiche e altimetriche estreme: dai -30 gradi su ghiaccio e neve in Svezia fino ai +51 gradi della Death Valley statunitense, toccando quote comprese tra gli 86 metri sotto il livello del mare e i 2.750 metri di altitudine. Le prove hanno coinvolto anche la guida nel traffico congestionato di metropoli come Los Angeles, Las Vegas e Shanghai, oltre alla verifica della compatibilità con cinque diversi standard di ricarica internazionali.