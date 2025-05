Porsche apre a Roma The Flat by Macan, locale esclusivo per l’estate romana

Porsche porta a Roma un’esperienza che unisce motori, design, arte, musica, divertimento e alta cucina aprendo in via Claudio Marcello “The Flat by Macan”, uno spazio temporaneo che, a partire dall’8 maggio e per tutta la stagione estiva, si offre come un palcoscenico d’eccezione. Roma ha molto da dare allo locale esclusivo di Porsche: la cornice unica disegnata dalle Terme di Caracalla, il Celio, Porta San Sebastiano e l’Appia Antica, su una collina che respira nel verde e alza lo sguardo fin verso la cupola di San Pietro.

The Flat by Macan, che ha già vissuto un’edizione milanese lo scorso inverno, è un progetto firmato da Porsche Italia insieme al Balloon Museum (ideato da Lux Entertainment). Si tratta di un’architettura temporanea i cui pilastri sono le installazioni gonfiabili. Le opere interattive inflatable sono firmate da artisti di fama internazionale come Alex Schweder, Hyperstudio & Mauro Pace e Michela Picchi.

Il colore Provence, richiamo cromatico alla nuova Porsche Macan, è il filo conduttore di un allestimento dinamico e contemporaneo, affine all’immagine urban del SUV a trazione 100% elettrica. Diversamente da quanto fatto a Milano, The Flat by Macan di Roma ha un ampio spazio esterno su più livelli, con la Porsche Lounge da un lato e il club indoor dall’altro, dove ci si immerge negli spazi scintillanti dedicati alla musica e al DJ set.

Tre gli ambienti principali in cui è diviso questo concept di lusso: il club indoor, appunto, situato all’interno di una struttura completamente gonfiabile; il ristorante, incorniciato da un’elegante terrazza, dove gustare aperitivi e cene in un'atmosfera non convenzionale; e le aree chill, ovvero ampie zone all’aperto realizzate per rilassarsi in compagnia.

Il successo riscosso a Milano da The Flat by Macan è testimoniato dagli oltre 90.000 visitatori, ma Roma è chiamata a fare di meglio, grazie alla sua nutrita platea, al richiamo delle bellezze storiche e ad alcune proposte esclusive dell’allestimento capitolino di Porsche: qui, infatti, i visitatori avranno l'opportunità di provare la gamma della nuova Macan, disponibile per test drive su richiesta. Inoltre, nella Porsche Lounge, potranno essere guidati in un'immersione completa nel mondo Porsche, esplorando i prodotti, la storia e il lifestyle della Casa di Stoccarda.

The Flat by Macan a Roma è aperto da martedì a sabato dalle 18:00 alle 3:00. In alcune domeniche del mese sarà aperto dalle 13:00 per la formula brunch.

Porsche Macan, l’auto più venduta del costruttore tedesco (dal 2014, Porsche ha consegnato oltre 800.000 esemplari della Macan nel mondo), è proposta dallo scorso anno in Europa esclusivamente in versione 100% elettrica: la nuova era green dell’iconico SUV di Porsche è iniziata a gennaio 2024 con il lancio ufficiale e poi, a settembre, con l’avvio delle vendite. Gradualmente Macan sarà offerta solo come auto a batteria in tutto il mondo.