Porsche Cayenne Electric protagonista di un nuovo record. Apparizione in programma al Goodwood Festival of Speed

La nuova Porsche Cayenne è ancora in fase di test ma ha già dato modo di mettersi in mostra per le sue performance, facendo registrare un nuovo record nello scenario storico della Shelsley Walsh Hill Climb, una delle gare automobilistiche più antiche al mondo, che si svolge dal 1905. Un prototipo quasi di serie ha partecipato a un progetto cinematografico, unendosi ai partecipanti del British Hillclimb Championship. Gabriela Jílková, collaudatrice e pilota del team TAG Heuer Porsche Formula E, ha guidato la Cayenne Electric mimetizzata su una pista asfaltata che in alcuni punti è larga solo tre metri e mezzo con una pendenza massima del 16,7% e una lunghezza totale di 914 metri.

Gabriela Jílková è riuscita con successo a segnare il nuovo primato: al suo primo tentativo ha battuto di oltre quattro secondi l'ultimo record stabilito da un SUV. Il primato ottenuto è frutto di un lungo lavoro di progettazione e sviluppo che ha portato all'adozione e alla messa a punto del sistema Porsche Active Ride, per cui il telaio attivo mantiene il veicolo sempre in assetto orizzontale, anche in fase di frenata, sterzata e accelerazione dinamica, e garantisce un contatto ottimale con il fondo stradale grazie alla distribuzione equilibrata del carico sulle ruote.

Oltre al record in gara, Porsche Cayenne Electric è protagonista anche delle riprese di un film: il presentatore televisivo britannico Richard Hammond ha utilizzato il prototipo mimetizzato per trasferire un'auto d'epoca, risalente a oltre 100 anni fa e del peso di oltre due tonnellate, dalla sua officina di Hereford al garage di casa. In questo caso, il suv di Stoccarda ha potuto mettere in mostra la sua capacità di traino che raggiunge il 3,5 tonnellate. La prossima apparizione pubblica di Porsche Cayenne Electric sarà, sempre in Inghilterra, in occasione del Goodwood Festival of Speed, in programma dal 10 al 13 luglio.