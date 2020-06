Porsche Italia a tutto gas contro la pandemia. Con "Uniti per ripartire" filiale italiana e dealer sostengono la Caritas

MILANO - «Uniti per ripartire» è la campagna alla quale Porsche Italia, con l'attiva e convinta collaborazione dei suoi trenta concessionari, scende in campo contro le conseguenze del coronavirus per aiutare l'enorme sforzo che la Caritas e le sue 218 delegazioni diocesane stanno profondendo in favore dei troppi italiani messi in ginocchio dall'epidemia.

Per ogni nuova vettura consegnata tra l'inizio di giugno e il 10 agosto, la filiale nazionale della casa di Zuffenhausen e il dealer che ha concluso la vendita devolveranno una somma alla Caritas diocesana del territorio di competenza della concessionaria. Toccherà al cliente stabilire a cosa destinare la somma: se combattendo la povertà alimentare di 40 famiglie o quella educativa di 10 ragazzi ai quali fornire gli ausili tecnologici che possono agevolare l'accesso alla scolarità a distanza, piuttosto che favorendo altre iniziative di socializzazione e insegnamento.

Con «Uniti per ripartire» si completa una lunga serie di azioni messe in atto fin dall'inizio della pandemia per dimostrare concretamente l'affetto e il senso di responsabilità sociale nei confronti di un Paese in cui Porsche vanta 35 anni di presenza diretta. Il titolo è frutto di una convizione che l'amministratore delegato di Porsche Italia Pietro Innocenti ribadisce con forza: «Questa volta per vincere non dobbiamo lasciare indietro nessuno. La ripartenza ha bisogno di tutti, perché è necessario aiutare i più deboli a ritrovare dignità e voglia di ripartire».