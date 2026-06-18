Porsche e Mobil 1, trent'anni di innovazione tra pista e strada. Un sodalizio che dal 1996 accompagna lo sviluppo dei motori

Nel panorama dell’automotive le collaborazioni tra costruttori e fornitori tecnici tendono spesso a evolversi o dissolversi nel tempo. Il rapporto tra Porsche e Mobil 1 rappresenta invece un’eccezione consolidata: una partnership ingegneristica che dal 1996 accompagna in modo continuativo lo sviluppo dei motori ad alte prestazioni della casa tedesca, diventando parte integrante del processo produttivo.

Nel 2026 la collaborazione ha raggiunto il traguardo dei trent’anni, celebrato anche attraverso un elemento simbolico di forte visibilità: la creazione di un logo dedicato alla partnership. Il marchio celebrativo ha iniziato a comparire sulle vetture da competizione Porsche impegnate nei principali campionati internazionali, sottolineando la continuità del sodalizio tecnico e la sua presenza globale nel motorsport. Le celebrazioni sono state accompagnate anche dalla presentazione della Porsche 963 con livrea speciale durante la IMSA Mobil 1 Twelve Hours of Sebring, uno degli appuntamenti più iconici delle gare endurance.

La storia della collaborazione

Il rapporto nasce a metà degli anni Novanta in un contesto fortemente legato al motorsport, con particolare attenzione alle competizioni endurance. L’obiettivo iniziale era individuare un partner tecnico in grado di sostenere condizioni estreme di utilizzo e, allo stesso tempo, trasferire le conoscenze acquisite in pista alla produzione di serie. Da questa esigenza nasce la collaborazione con Mobil, destinata a evolversi rapidamente da semplice fornitura a vera integrazione ingegneristica.

Fin dall’inizio, la partnership si è basata su un principio chiave: utilizzare le competizioni come laboratorio di sviluppo. Le gare di durata hanno rappresentato un banco di prova estremo per motori e lubrificanti, permettendo di affinare soluzioni tecniche poi adottate sui modelli stradali. Questo flusso continuo tra pista e produzione ha contribuito a definire un approccio allo sviluppo in cui ogni componente viene testato nelle condizioni più critiche prima dell’industrializzazione.

Le parole degli esperti

«Mobil 1 aiuta i conducenti Porsche a sfruttare appieno il potenziale delle loro vetture e a godere di un’esperienza di guida ancora più coinvolgente, offrendo l’equilibrio ottimale tra prestazioni, protezione ed efficienza richiesto dai motori Porsche», ha spiegato Christian Spangenberg, Global Marketing Manager Porsche di ExxonMobil. «Da 30 anni la nostra collaborazione si basa sull’innovazione e su un impegno condiviso verso prestazioni sempre migliori, dalla pista alla strada, guardando al futuro».

Uno degli elementi più distintivi della collaborazione è il cosiddetto Factory Fill, il primo riempimento in fabbrica di ogni motore Porsche con Mobil 1. Non si tratta di una scelta formale, ma di un’integrazione tecnica profonda: il lubrificante viene sviluppato per lavorare in perfetta armonia con le tolleranze dei propulsori e con le condizioni operative dei motori ad alte prestazioni, contribuendo a garantire protezione, efficienza e durata nel tempo.

La storia dei programmi sportivi

Nel corso degli anni, i programmi sportivi di Porsche hanno rappresentato il laboratorio più severo per questa tecnologia. Le competizioni endurance hanno imposto condizioni di stress estremo e prolungato, consentendo di evolvere continuamente le formulazioni dei lubrificanti e di trasferire le innovazioni direttamente ai motori destinati alla produzione stradale.

«Da sempre utilizziamo le competizioni sui circuiti di tutto il mondo per testare tecnologie e spingere oltre i limiti», ha dichiarato Thomas Laudenbach, Vice President Porsche Motorsport. «Mobil 1 ci accompagna da 30 anni come partner ideale. La gara di Sebring di quest’anno e il branding speciale delle vetture sottolineano l’importanza di questa collaborazione e si inseriscono perfettamente nelle celebrazioni del 75° anniversario di Porsche Motorsport».

Il futuro della collaborazione

La continuità della collaborazione si riflette anche nei numeri: dal 1996 a oggi, milioni di motori Porsche sono stati riempiti in fabbrica con Mobil 1, confermando un modello produttivo stabile e coerente nel tempo e contribuendo alla reputazione di affidabilità dei propulsori del marchio tedesco. Un risultato che nasce da una visione condivisa tra sviluppo meccanico, ricerca sui lubrificanti e sperimentazione in pista.

«I nostri sforzi congiunti vanno ben oltre una semplice partnership tecnologica: riflettono la passione che unisce le nostre persone e alimenta l’innovazione», ha aggiunto Sascha Rigol, Strategic Global Alliances Manager. «Forte di tre decenni di prestazioni, la nostra collaborazione guarda con ottimismo allo sviluppo della prossima generazione di motori Porsche». Oggi la partnership tra Porsche e Mobil 1 è considerata un riferimento nell’ingegneria automobilistica moderna. Non si tratta soltanto di una collaborazione commerciale, ma di un ecosistema tecnico integrato in cui lubrificante, motore e competizione vengono sviluppati come un unico sistema. Una visione che, a trent’anni di distanza, continua a evolversi e a guardare alle nuove sfide delle prestazioni e dell’efficienza del futuro