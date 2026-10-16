Porsche Mission S, la supercar del futuro riparte dal motore centrale e a benzina

Porsche ha presentato a New York, sullo stesso molo del Queens dove nel 1953 venne fotografata davanti allo skyline di Manhattan l'iconica 550 Spyder, la concept Mission S che anticipa con le sue caratteristiche (linguaggio stilistico autentico, interni puristi e analogici, piattaforma con motore termico centrale) quello che sarà un nuovo modello 'senza tempo' da collocare sopra alla 911. «Con Mission S - ha detto durante l'evento Michael Leiters, ceo di Porsche AG - vogliamo offrire un'anteprima delle idee e dei tratti stilistici che caratterizzeranno Porsche nei prossimi anni». Ricordando che al centro del progetto vi sono un design automobilistico autentico, coerente e senza tempo, oltre a una connessione particolarmente intensa tra guidatore e vettura, Leiters ha sottolineato che «Mission S rappresenta allo stesso tempo una piattaforma per supersportive con motore centrale posizionata al di sopra della 911».

Senza specificare una possibile data di presentazione del modello di serie derivato al concept Mission S, il ceo di Porsche ha detto che la proposta non anticipa «un'hypercar unica nel suo genere, ma di una inedita gamma che costituirà un'offerta supplementare articolata in diverse declinazioni. E che andrà ad ampliare le possibilità di scelta messe a disposizione dei nostri clienti». Come si può percepire osservando le immagini della vettura e in particolare dei molti dettagli innovativi, il design di Mission S è caratterizzato - è stato detto nella presentazione - da valori come l'autenticità, la coerenza e l'intramontabilità.

Si tratta di tre concetti che «definiscono il quadro strategico per l'ulteriore sviluppo dell'iconica identità stilistica di Porsche - ha sottolineato Tobias Sühlmann, head of style Porsche - Mission S è il risultato di una strategia stilistica lungimirante e concepita in modo olistico. Questo prototipo rappresenta un orientamento strategico di fondo che presto trasporremo nella nostra futura gamma di auto». Mission S unisce una inedita piattaforma da super sportiva (progettata internamente da Porsche e non condivisa con il Gruppo Volkswagen) con motore centrale a un linguaggio stilistico lineare, ispirato alle icone storiche di Porsche.

Spiccano i caratteristici parafanghi 'torpedo', l'iconica linea del tetto e il rapporto larghezza-altezza da vera auto sportiva. Questa impostazione è esaltata da una linea principale continua che collega le firme luminose anteriori e posteriori. Al di sopra di questo 'segno', le superfici enfatizzano muscolarità e dinamismo mentre al di sotto lasciano visibili le funzioni tecniche e richiamano la filosofia della leggerezza e delle Porsche da gara. Il frontale ribassato trae spunto dalla GT1, mentre la linea dinamica del tetto sotto l'alettone posteriore ricorda la 959. Ulteriore elemento distintivo è il concetto car-in-car del posteriore, derivato anch'esso dalla GT1.

E' ben visibile anche la grande ventola orizzontale, ispirata a quella della Porsche 917, che confermerebbe la presenza (Porsche non ha diffuso dati sulla meccanica) di un poderoso 8 cilindri boxer 4,8 litri raffreddato ad aria, probabilmente destinato nel modello di serie a passare al raffreddamento a liquido. Altro elemento di collegamento con il mondo racing - ma di rottura rispetto alla hypercar hyper-equipaggiate - sono gli interni. S ono caratterizzati da un'estetica purista, un'ergonomia a misura di guidatore e una perfetta e innovativa combinazione di comandi analogici e digitali. La riduzione voluta delle superfici digitali, spiega Porsche, valorizza l'interazione diretta tra pilota e mezzo meccanico.