Porsche, nuova Taycan sarà costruita su piattaforma SSP Sport. Panamera oltre che 100% elettrica continuerà anche ICE e Phev

Novità in vista nella gamma Taycan di Porsche, ma anche in quella dell’ammiraglia Panamera che, contrariamente a quello che si attendevano gli ecologisti più convinti, non diventerà un modello soltanto elettrico (basato sulla seconda generazione Taycan) ma sarà affiancata da una Panamera ICE e Phev pesantemente rivista. Questo proprio per soddisfare le esigenze di quei mercati - come la Cina, gli Usa e gli Emirati - in cui l’immagine e le prestazioni del brand Porsche non devono essere necessariamente ‘filtratì da soluzioni 100% green. Entrambi i modelli esclusivamente a batteria - anticipa Autocar - rientreranno nel futuro piano Porsche di lusso elettrificato che conterrà fino a sei diverse proposte.

La maggiore novità è legata al fatto che la futura Taycan EV sarà basata sull’architettura SSP Sport anziché sull’attuale J1. Lo stesso sarà fatto per la Panamera EV che sarà sviluppata sulla Scalable Systems Platform del Gruppo Volkswagen e sviluppata da Porsche. Si tratta di una piattaforma che si basa sull’architettura SSP che è destinata ad essere utilizzata da altri modelli elettrici del Gruppo Volkswagen ben più orientati ai volumi rispetto alle Porsche. Tra le principali novità legate alla nuova piattaforma SSP Sport ci sarà il pavimento dell’abitacolo più basso (grazie ad un pacco batteria sottile) con un vano per piedi posteriori (più comodo. La base SSP fornirà alla Panamera elettrica un layout paragonabile all’attuale Panamera ma con un baricentro più basso per una dinamica ottimizzata. Le nuove elettriche Taycan e Panamera condivideranno anche componenti strutturali, la trasmissione ed elementi chiave del telaio, nonché un’architettura elettronica di nuova concezione destinata a funzionalità di guida autonoma di livello 3.

Sebbene Panamera EV sia ancora agli inizi dello sviluppo, pare che siano già state ‘congelatè alcune caratteristiche irrinunciabili - come un passo di 3.100 mm e una lunghezza complessiva di 5.199 mm simili a quelli della Panamera ‘lungà venduta in Cina. A titolo di confronto, la Taycan esistente ha un passo di 2.900 mm ed è lunga 4.963 mm, ed è probabile che anche la prossima sia simile, per fare in modo che i due modelli abbiano dimensioni e destinazioni di mercato differenziate. C La Panamera elettrica sarà venduta assieme alla versione rinnovata del modello Ice e Phev a partire dal 2023 e, secondo fonti Porsche, sarà in produzione fino al 2030. La nuova Panamera a emissioni zero avrà uno stile simile a quello dei modelli ICE e Phev, un approccio che rispecchia quello della Macan e della Cayenne, che diventeranno anche elettriche rispettivamente nel 2024 e nel 2025.