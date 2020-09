Porsche On Board, venerdì e sabato la finale del trofeo. Appuntamento sul litorale laziale per chiusura edizione 2020

ROMA - Torna in scena “Porsche On Board”, il trofeo organizzato da Porsche Italia dedicato a tutti gli appassionati di watersports. Per l’evento conclusivo e con un’innovativa formula di competizione a distanza con rilevamento delle prestazioni via GPS che decreterà la classifica, l’evento arriverà questi venerdì e sabato a la Rambla Beach di Maccarese, sul litorale laziale per finalissima. Quella di quest’anno è stata un’edizione differente rispetto al solito per l’evento inaugurato nel 2019 e dedicato a tutti gli appassionati di kitesurf e hydrofoil. A causa delle restrizioni dovute al contenimento del Coronavirus, le gare in diretta sono state sostituite da prove singole che ciascun atleta iscritto ha potuto effettuare dal 30 luglio al 30 agosto nello specchio d’acqua che preferiva. Gli atleti hanno avuto un mese di tempo per iscriversi gratuitamente al trofeo.

Dopodiché è stato sufficiente essere in possesso di un dispositivo GPS, portare a termine la propria sessione sportiva in acqua e inviare il relativo file GPX alla pagina dedicata. Gli sfidanti hanno avuto tempo fino al 30 agosto per portare a termine le prove, in qualsiasi località e orario, e attraverso il sistema di ranking sono entrati automaticamente nella classifica nazionale. I migliori sono stati selezionati per partecipare alla finale del 4 e 5 settembre. «L’edizione 2020 di ‘ Porsche On Board’ è un’edizione speciale - ha commentato Massimiliano Cariola, Direttore Marketing di Porsche Italia - perché lo stop alle competizioni dovute all’emergenza sanitaria ci ha costretti a rinunciare ai grandi eventi sulle spiagge italiane ma ci ha anche consentito di confermare lo spirito pionieristico che da sempre contraddistingue il nostro marchio attraverso l’implementazione di un’innovativa formula di gara a distanza».

In occasione del round finale, la sfida tra gli atleti verrà svolta in forma individuale, nella stessa modalità virtuale sperimentata durante l’intero trofeo 2020, nel rispetto delle normative sportive vigenti. Ad ospitare il pubblico e gli atleti impegnati in una sfida di speed crossing tra le boe, sarà il Porsche Village con i suoi stand tecnici, le tavole da surf con i colori più iconici del marchio, un calendario di incontri e iniziative, oltre alla possibilità di effettuare test-drive con il suv ibrido della casa di Stoccarda, la Cayenne E-Hybrid e Cayenne E-Hybrid Coupé, oltre che con la nuova Taycan, la prima Porsche completamente elettrica, presente in una veste completamente inedita.