Porsche On Board è un successo, più di 50 atleti alle finali. Conclusa sul litorale laziale edizione 2020

MACCARESE - Sono statti oltre cinquanta i partecipanti alla prova finale del torneo Porsche On Board, andato in scena sul litorale laziale. Sulla spiaggia di Maccarese, al termine della competizione che si è svolta nel rispetto delle normative anti Covid-19, nella specialità hydrofoil 'overall' la vittoria è andata a Lorenzo Giovanelli, che ha preceduto Valerio Venturi e Alessio Brasili. Nella specialità 'race', invece, le posizioni si sono invertite, con Brasili primo, Giovannelli secondo e Venturi terzo. Nella specialità twintip-surf, poi, vittoria nell'overall per Luca Gasperini davanti a Paulo D'Agostini e Alessio Farano. Il trofeo organizzato da Porsche Italia e dedicato a tutti gli appassionati di kitesurf e hydrofoil, si è svolto con un'innovativa formula di competizione a distanza e attraverso il rilevamento delle prestazioni via GPS che hanno decretato le classifiche finali.

A causa delle restrizioni dovute al contenimento del Coronavirus, durante le fasi del torneo le gare in diretta sono state sostituite da prove singole che ciascun atleta iscritto ha potuto effettuare dal 30 luglio al 30 agosto nello specchio d'acqua che preferiva. E' stato sufficiente essere in possesso di un dispositivo GPS, portare a termine la propria sessione sportiva in acqua e inviare il relativo file GPX alla pagina dedicata. Gli sfidanti hanno avuto tempo fino al 30 agosto per portare a termine le prove, in qualsiasi località e orario, e attraverso il sistema di ranking sono entrati automaticamente nella classifica nazionale. I migliori sono stati selezionati per partecipare alla finale dello scorso weekend. Anche la sfida finale tra gli atleti si è svolta in forma individuale, nella stessa modalità virtuale sperimentata durante l'intero trofeo 2020.