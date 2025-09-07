Porsche, Patrick Dempsey presenta in un video la nuova 911 top di gamma

ll nuovo modello di punta della serie 911 è stato presentato in un’anteprima mondiale digitale dall’attore hollywoodiano e pilota Patrick Dempsey, che ha guidato il pubblico in un viaggio attraverso le varie fasi di sviluppo di questa innovativa auto sportiva – dalla galleria del vento allo sviluppo del motore fino alla pista di collaudo di Weissach. Ha incontrato il responsabile della gamma 911 Frank Moser, il collaudatore e brand ambassador Jörg Bergmeister, lo YouTuber tech Jason Fenske di Engineering Explained e molti altri ingegneri di Weissach. La première mondiale del modello di punta della 911 è stata trasmessa oggi 7 Settembre alle ore 15:00 CEST all’interno della Porsche Newsroom, oltre che sul canale YouTube e su LinkedIn di Porsche, ed è disponibile ora anche sul nostro sito e on demand. Dal 9 Settembre, il nuovo modello di punta della 911 sarà esposto all’Open Space dell’IAA Mobility nel centro di Monaco, in Wittelsbacherplatz.