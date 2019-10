Porsche in primo piano a Padova con la 917-Gulf. Una 911S e due 912 premiate per il miglior restauro

PADOVA - La sede di Porsche Italia si trova a Padova: “Auto e Moto d’epoca” è dunque, per la filiazione italiana dello storico marchio tedesco, il salone di casa, un appuntamento irrinunciabile dove è giusto mettere in mostra il meglio della propria storia. E qui sono state celebrate, pertanto, tre ricorrenze importanti: i 50 anni della 917, leggendaria auto da corsa esposta nella famosissima livrea azzurra e arancione della Gulf; i 50 anni della 914, la due posti a motore centrale che avvicinò a un pubblico più ampio i valori di Porsche, e il ventennale della 911 GT3, il modello che ha segnato una nuova era trasferendo sulle strade di tutti i giorni l’agilità e le prestazioni di una vera auto da competizione.

“Dopo aver festeggiato nel 2018 il settantesimo anniversario del nostro marchio - ha commentato Pietro Innocenti, amministratore delegato di Porsche Italia - è stato bello ritrovarsi ancora una volta a Padova nel contesto di una manifestazione che è diventata il più importante punto di riferimento e d’incontro per tutti gli appassionati di auto classiche, compresi i nostri attivissimi club e registri Porsche”.

Davvero tanti, come tradizione, i “porschisti” presenti a “Auto e moto d’epoca”, in testa gli irriducibili nostalgici del RIP (Registro Italiano Porsche) morbosamente legati alla salvaguardia della 356, la sportiva voluta nel 1948 dallo stesso Ferdinand Porsche, che per realizzarla era partito dalla base del Maggiolino Volkswagen: una scelta vincente, poi sviluppata dal figlio Ferry, e tenuta in vita prima di fare largo alla 911 (e alla sorella minore 912), altro fenomeno di longevità.

E sono state proprio queste ultime – una 911 e una 912 - le protagoniste della quinta edizione del concorso indetto da Porsche Italia per premiare i migliori restauri professionali eseguiti nei Centri della rete ufficiale italiana. La vittoria è andata quest’anno a una splendida 911 S 2.2 del 1970 di colore Signal Orange restaurata dal Centro Assistenza Porsche di Padova Est su commissione di un cliente privato. L’intervento ha riguardato meccanica, motore, cambio, telaio e scocca (quest’ultima lavorata presso la carrozzeria certificata Ruzza). Nella valutazione dei giurati hanno influito anche i lavori eseguiti per rifare ex-novo l’impianto elettrico, la funzionalità di pedaliera e leveraggi cambio, oltre che la selleria.

Al secondo e terzo posto si sono classificate due Porsche 912, entrambe di colore verde irlanda, una del 1968, restaurata dal Centro Porsche di Roma, l’altra del 1966, presentata dal Centro Assistenza Porsche di Sanremo.