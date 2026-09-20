Porsche realizza il primo catodo realizzato al 100% da materiali riciclati e punta alle batterie “circolari”

Porsche ha realizzato una cella il cui catodo è composto al 100% da elementi riciclati, compresi il Litio, il Nickel, il Cobalto e il Manganese che sono alla base delle moderne batterie per autotrazione e costituiscono le maggiori criticità per l’industria automobilistica.

Il progetto è portato avanti con alcuni partner tecnologici tra cui la Cylib, azienda specializzata nel riciclo delle batterie, con la quale dal maggio 2026 ha realizzato in Germania un sistema di raccolta per le batterie a fine vita che ha l’obiettivo di creare il primo anello di un processo circolare che verrà chiuso se davvero sarà possibile realizzare per intero, o almeno in parte, nuove batterie sfruttando materiali derivanti dalle vecchie, non solo per veicoli, ma anche per altri tipi di applicazioni.

Porsche sta già testando le batterie riciclate in condizioni reali e questo vuol dire che ha già costruito batterie assemblate con celle realizzate con i materiali da essa stessa riciclati installandole su vetture prototipo per valutarne l’effettiva efficacia. E i primi test sembrano incoraggianti, ma sulla fattibilità del progetto se ne saprà di più entro l’anno con l’obiettivo di arrivare a produrre batterie fornite di celle con catodo realizzato unicamente da materiali riciclati entro il 2028.

Alla base di questo approccio tuttavia c’è la perfetta tracciabilità della batteria e di ciò che contiene. A tale scopo, la definizione del processo riguarda anche un sistema di identificazione delle batterie che sarà applicato sulle Porsche del futuro e potrebbe essere anche adottato da altri costruttori in modo da avviare un’economia circolare su basi stabili e che assicuri quantità e qualità ad un’industria che vuole perlomeno ridurre la dipendenza da materiali critici quanto costosi, ma sempre più necessari a portare avanti la transizione verso l’elettrificazione.