Porsche rinnova l'infotainment per 911, Taycan, Panamera e Cayenne. Evoluzione del Communication Management (PCM)

Porsche presenta una nuova generazione del Porsche Communication Management (PCM), il sistema di infotainment destinato ai modelli 911, Taycan, Panamera e Cayenne. L'aggiornamento introduce una nuova piattaforma hardware, un'interfaccia rinnovata e un ecosistema digitale più ampio, con l'obiettivo di rendere più rapide e intuitive le funzioni di bordo. Il nuovo hardware si basa su un'architettura system-on-chip con una potenza di calcolo fino a cinque volte superiore rispetto alla generazione precedente.

Questo si traduce in tempi di avvio e caricamento più brevi, maggiore fluidità nell'utilizzo delle applicazioni e una gestione più efficiente del multitasking. Le app possono rimanere attive in background, mentre gli aggiornamenti over-the-air consentono di introdurre miglioramenti software anche dopo la consegna dell'auto. La nuova Porsche Digital Interaction estende alle quattro gamme il linguaggio grafico e operativo introdotto con la Cayenne Electric. L'interfaccia prevede un modello tridimensionale della vettura, riprodotto nel colore della carrozzeria e completamente ruotabile, dal quale è possibile accedere a diverse funzioni e impostazioni.

Cinque temi grafici e widget configurabili permettono inoltre di personalizzare la schermata in base alle proprie preferenze. Novità anche per la navigazione, con il sistema Navigation Plus che introduce mappe 3D, dati cartografici online e informazioni sul traffico in tempo reale. Sulle versioni elettriche, il Porsche Charging Planner pianifica le soste per la ricarica tenendo conto anche del pre-condizionamento della batteria. Debutta inoltre una versione evoluta del Voice Pilot, basata sull'intelligenza artificiale e su un modello linguistico di grandi dimensioni. Il sistema è in grado di comprendere il linguaggio naturale, gestire richieste complesse e rispondere a domande successive. Attraverso la voce si possono controllare navigazione, funzioni della vettura, contenuti multimediali e applicazioni compatibili. Porsche amplia poi l'integrazione con i servizi digitali esterni. Attraverso il Porsche App Center è possibile scaricare e aggiornare applicazioni di terze parti dedicate a streaming, navigazione, parcheggio e ricarica.

Tra le novità c'è Apple Music, ora disponibile direttamente a bordo con supporto a Spatial Audio e Dolby Atmos, in abbinamento ai sistemi audio compatibili Bose e Burmester. Migliorate anche la connettività Wi-Fi e l'integrazione wireless con gli smartphone, che consente, tra le altre funzioni, di visualizzare le mappe nel quadro strumenti. La nuova generazione del PCM sarà introdotta progressivamente sulle vetture di nuova produzione delle gamme 911, Taycan, Panamera e Cayenne. La disponibilità delle singole funzioni dipenderà dal mercato, dal modello, dall'allestimento e dalla data di produzione.