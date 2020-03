Porsche, arrivano i sedili sportivi stampati in 3D: massima personalizzazione

STOCCARDA - La tecnologia della stampa in 3D per la realizzazione di sedili sportivi. È quello che sta facendo il marchio Porsche per rendere ancora più esclusivi e "performanti" gli elementi che compongono le proprie vetture. Nella realizzazione dei propri sedili sportivi a guscio, la Casa di Zuffenhausen utilizza ora due cuscini centrali riprogettati adottando la stampa 3D additiva, permettendo così la massima personalizzazione di ogni elemento sia nel colore e che nella forma.

L'obiettivo è quello di fornire tre varianti di rigidità in modo da soddisfare al meglio le esigenze di ciascun pilota, in funzione della sua corporatura. Tuttavia non sono da sottovalutare né l'aspetto legato all'estetica, perché questi nuovi elementi del sedile impreziosiscono notevolmente il look generale, né quello legato al minor peso e alla maggiore traspirazione del tessuto.



Per ora si tratta di uno studio, sono stati realizzati dei prototipi. E nelle prossime settimane Porsche impiegherà queste nuove soluzioni su alcune vetture dotate di cinture a sei punti in modo da verificarne il "funzionamento" con il fine di proporre questi nuovi sedili come optional per la gamma 911 e 718 nel 2021. E non è da escludere che in futuro Porsche decida di realizzare sedili su misura da "cucire addosso" a ciascun cliente.