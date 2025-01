Porsche Taycan, record di drift per un’elettrica: 17 chilometri e mezzo di traverso sul ghiaccio

La Porsche Taycan ha fissato il record di percorrenza in intraversata su ghiaccio per auto elettriche. Una Taycan GTS ha infatti completato per 132 volte un cerchio di 59 metri di diametro, ricavato all’interno del Porsche Ice Experience di Levi, in Finlandia, percorrendo in totale 17.503 metri in 46 minuti e ritoccando in modo significativo il precedente limite che era di 14.809 metri.

A pilotare la vettura c’era Jens Richter, pilota istruttore del centro di Levi che fa parte del circuito di nove strutture analoghe sparse in tutto il mondo – una di queste si trova anche in Italia a Bargnana (BS), in Franciacorta – che offrono ai clienti Porsche di guidare tutte le automobili in gamma all’interno di contesti prestigiosi e in località di pregio. Il record è stato ottenuto il 14 gennaio scorso al secondo tentativo dopo che il primo era stato interrotto dopo circa 11 km.

Al secondo, gli pneumatici invernali di serie Michelin sono stati equipaggiati di chiodi più corti di un mm e sfruttando il calare della sera che ha permesso di avere una migliore stabilità delle condizioni del ghiaccio che al mattino invece si era deteriorato ad un ritmo inaspettato a causa del sole e delle temperature meno basse del solito. La vettura era inoltre equipaggiata di un sistema di misurazione GPS per misurare con esattezza la distanza percorsa ed omologare il record.

La strumentazione ha permesso anche di monitorare e registrare i dati relativi ai movimenti compiuti dal pilota con il volante, l’acceleratore e il freno oltre alle forze cui il veicolo è stato sottoposto. Il certificato del record è stato alla fine consegnato al Richter e a Christian Lehwald, Managing Director del Porsche Arctic Center e Head of Porsche Experience e New Platforms di Porsche AG.

Il nuovo record è il quarto di una serie messa a segno dalla Porsche Taycan e uno di questi riguarda di nuovo il drifting: nel 2020 ha infatti percorso 42.171 metri in 55 minuti intraversata presso il Porsche Experience Center dell’Hockenheimring. Nel 2021, durante un’esibizione a New Orleans, ha raggiunto 165,1 km/h da fermo, la velocità più alta raggiunta da un veicolo all’interno di un edificio. Nel 2023 una Taycan Cross Turismo ha affrontato un dislivello complessivo di 5.573 metri lungo la rotta Xinjiang che si trova in Tibet.