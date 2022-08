Porsche Taycan si riprende il record elettrico al Nürburgring. La Turbo S con un nuovo Pacchetto Performance ha girato in 7:33.350

STOCCARDA - Detlev von Platen, numero uno delle vendite di Porsche, l'aveva promesso un anno fa a Castrezzato, al momento dell'inaugurazione del nuovo Experience Center di Franciaforta: «L'accelerazione non è tutto. Quel primato non durerà molto, glielo assicuro», aveva dichiarato l'11 settembre, due giorni dopo il tweet di Elon Musk che aveva ufficializzato il record sul Nürburgring della Tesla Model S, che in 7:35.579, aveva strappato alla Taycan il miglior tempo sul giro di un veicolo elettrico di serie nell'Inferno Verde.

Con la Porsche Taycan Turbo S equipaggiata con un nuovo Pacchetto Performance che verrà commercializzato a partire dalla fine dell'anno, il quasi 35enne Lars Kern, collaudatore ufficiale della casa di Zuffenhausen, ha riportato in Germania il record con una tornata da 7:33.350. «Su questi tempi – ha spiegato Kern – hanno girato in passato solo auto puramente sportive». Il crono, così come lo stato della vettura, sono stati certificati da un notaio che ha seguito la prova lungo i 20,8 chilometri della pista. Con la 911 Gt2 Rs, Porsche detiene anche l'altro primato del Nürburgring riservato ai veicoli di serie: è stato rilevato nel 2021 in 6:43.3.

Lo speciale kit che migliora ulteriormente le prestazioni del bolide elettrico di Porsche è composto da cerchi da 21'' Rs Spyder Design e pneumatici sportivi Pirelli P Zero Corsa la cui mescola è simile a quelli delle gomme da competizione. Lo stesso software di gestione del Porsche Dynamic Chassis Control (Pdcc) è stato adattato alle particolari ruote e analizza e sincronizza i sistemi di controllo in tempo reale. Il prezzo tedesco del pacchetto è di poco inferiore ai 13.800 euro, Iva inclusa (che però è al 19%). La garanzia del costruttore resta invariata.

«Grazie al Performance Kit – ha insistito il pilota – ho potuto spingere di più e, allo stesso tempo, la macchina era più precisa e agile». Con il Launch Control attivato, la potenza di sistema della Taycan Turbo S arriva a 761 cavalli, ma già i 625 ordinari (si fa per dire) sono stati un fattore determinante per il successo del modello, il primo a zero emissioni di Porsche. «Il tempo sul giro – ha concluso Kevin Giek, responsabile della linea Taycan – non evidenzia solo quanto potenziale abbia il Performance Kit, ma conferma una volta di più il Dna sportivi del modello».