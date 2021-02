Porsche Taycan stabilisce 13 record per auto elettriche. Sul circuito Brands Hatch, nei 1000 km 3 ore totali di ricariche

BRANDS HATCH - Due Porsche Taycan strettamente di serie, una 4S e una Turbo S, hanno stabilito sul circuito britannico di Brands Hatch una nuova serie di record assoluti nella categoria 'auto elettriche oltre i 1000 kg'. In dettaglo la Taycan 4S ha stabilito il primato nel tempo impiegato - con partenza da fermo - per coprire le distanze di 50 km, 50 miglia, 100 km, 500 km, 500 miglia e 1000 km. In più il record di distanza percorsa da fermo in un'ora pari a 98,192 km. Nella stessa categoria, la Turbo S ha ottenuto i record, sempre con partenza da fermo, nel percorrere 200 km, 100 miglia e 200 miglia. A questi si sommano i record di distanza percorsa con partenza da fermo in tre ore (252,356 km) , sei ore (450,065 km) e 12 ore (915,762 km).

Questi 13 record, ciascuno ratificato da Motorsport UK, sono stati stabiliti da celebri piloti tra cui lo specialista di Le Mans Richard Attwood, l'ex pilota di Formula 1 Jonathan Palmer, il campione della Porsche Carrera Cup del 2020 Harry King e il campione dello Porsche Sprint Challenge GB James Dorlin. L'architettura a 800 Volt della Porsche, che permette ricariche massime di 270 kWh, ha consentito durante il record di fare il 'pieno' di energia delle batterie Performance Plus da 93,4 kWh passando dal 5 all'80% in soli 22,5 minuti. La sofisticata gestione termica della Taycan si è rivelata altra risorsa significativa per mantenere nell'intervallo desiderato - durante la guida ad alta velocità costante - la temperatura della batteria. Nel corso del record di 1.000 km, la Taycan 4S ha trascorso un totale di 3 ore e 3 secondi entrando o uscendo dall'area dedicata. La ricarica, che è stata completata in 6 fermate, ha comportato In media soste da circa 30 minuti, passando ogni volta dal 5% all'85% circa.