Porsche Taycan Turbo GT, firma il record al Nürburgring con il kit Manthey

Porsche introduce per la prima volta il kit Manthey dedicato ad una vettura elettrica: la Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach, che ha già stabilito un nuovo record sul tracciato della Nordschleife. Sviluppato per l'utilizzo in pista, il nuovo pacchetto ha già permesso al collaudatore Lars Kern di stabilire il record per le auto elettriche di alta gamma al Nürburgring-Nordschleife con un tempo di 6:55,553 minuti, migliorando di nove secondi il precedente primato della categoria e di dodici secondi il record ottenuto dallo stesso Kern nel 2023 con una Taycan Turbo GT standard dotata di pacchetto Weissach.

Il kit, disponibile da giugno come retrofit, punta soprattutto su aerodinamica, assetto e powertrain. La deportanza aumenta di oltre tre volte rispetto alla versione standard grazie a nuovi elementi aerodinamici, tra cui alettone posteriore, diffusori rivisti e componenti in carbonio. Anche il sistema elettrico è stato aggiornato: la potenza sale a 600 kW, mentre la modalità Attack raggiunge ora un boost per 10 secondi, consentendo alla Taycan di arrivare a una potenza massima di 730 kW. Completano il pacchetto nuovi cerchi alleggeriti da 21 pollici, pneumatici Pirelli P Zero Trofeo RS, sospensioni ricalibrate e un impianto frenante maggiorato. Secondo Porsche, il kit Manthey trasforma la Taycan Turbo GT in una vera auto da pista, mantenendo intatta la filosofia della «Porsche Intelligent Performance».